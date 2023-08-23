Ставший инвалидом экс-военнослужащий отсудил у минобороны РК компенсацию

Судебная коллегия по гражданским делам военного суда Казахстана в апелляционном порядке пересмотрела решение военного суда шымкентского гарнизона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

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Ранее бывший военнослужащий Б. пытался через суд взыскать компенсацию за вред здоровью с министерства обороны РК и отдела военной полиции шымкентского гарнизона.

Б. проходил воинскую службу в отделе военной полиции шымкентского гарнизона минобороны, когда рано утром по дороге на место службы он попал в дорожно-транспортное происшествие.

«По заключению военно-врачебной комиссии телесные повреждения были тяжкими, получены в период прохождения воинской службы и связаны с исполнением воинских обязанностей.

Согласно акту социально-медицинской экспертизы, общая утрата трудоспособности истца составляет 100%, ему присвоена 1-я группа инвалидности», – установила судебная коллегия.

Она отменила решение военного суда шымкентского гарнизона и приняла новое решение – взыскать с минобороны и отдела военной полиции шымкентского гарнизона в пользу Б. ежемесячный утраченный из-за вреда здоровью заработок.

Постановление вступило в законную силу.