Столичные доктора провели мастер-класс для коллег из региона

Такого в регионе еще не было. Имена известных хирургов, которые проводили здесь операции и консультировали пациентов, давно у всех на слуху. Это академик Национальной академии наук, лауреат Государственной премии РК, первый среди медиков обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии», главный внештатный нейрохирург страны Серик Акшулаков; заслуженный деятель РК, член международной ассоциации хирургов-гепатологов Серик Токпанов; академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины, заведующий кафед­рой онкологии Медицинского университета «Астана» Абай Макишев; врач-хирург высшей категории, заведующий отделением Национального научного центра хирургии им. А. Сызганова Максат Досханов и другие.

В многопрофильной больнице региона именитые гости выполнили серию сложных высокотехнологичных операций, продемонстрировав местным коллегам современные, инновационные методы хирургии. Кроме того, они провели более 50 консультаций по онкологии, нейрохирургии, обдоминальной, гепатобилиарной и видеоэндоскопической хирургии.

Докторов приветствовал аким области Марат Ахметжанов. Он поблагодарил их за то, что те сразу откликнулись на призыв помочь жителям области, в том числе пострадавшим от паводков.

– Глава государства уделяет пристальное внимание сфере медицины, качеству оказания медицинской помощи населению в постпаводковый период. Впервые в Кокшетау собрались медицинские светила нашей страны. И это не разовая акция. Уверен, что постоянный обмен опытом по диагностике и современным подходам лечения станет мощным стимулом для дальнейшего развития здравоохранения области, положительно отразится на здоровье и самочувствии ее граждан, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В свою очередь Серик Акшулаков поблагодарил акима Акмолинской области за личное приглашение принять участие в благом деле. Он подчеркнул, что это на самом деле не разовая акция, а долгосрочное сотрудничество как по непосредственному оказанию хирургической помощи, так и организации хирургической службы области в целом.

– В Акмолинской области сфера хирургии достаточно развита. Поэтому мы, находясь здесь, хотели бы просто поделиться новшествами. К примеру, сегодня совместно с хирургами областной больницы провели сложную операцию. Конечно, одного раза для освоения всех тонкостей этого хирургического вмешательства недостаточно. Необходимо проведение нескольких совместных операций, наше сотрудничество будет продолжено, – сказал хирург-гепатолог Серик Токпанов. К слову, этот доктор дважды обладатель звания «Золотой скальпель Казахстана».

В завершение встречи сторонами поддержано предложение о заключении меморандума с целью обучения молодых специалистов современным методам лечения, диагностики, оказания практической и методологичес­кой помощи медработникам региона. Обоюдополезные встречи будут проходить на постоянной основе по различным медицинским направлениям.

Затем гостям продемонстрировали оснащение областной больницы. Они осмотрели ангиографическую установку для эндоваскулярных вмешательств в нейрохирургии, кардиологии, периферических и других областях. Было отмечено, что это перспективное направление, широко применяющееся и позволяющее совершенствовать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Аким области Марат Ахметжанов рассказал и о том, что в этом году в Кокшетау приступят к строительству современной многопрофильной областной больницы с круглосуточным стационаром на 630 коек. Шести­этажное здание медицинского учреждения вырастет в микрорайоне «Сарыарка» на участке в 17 га. Больница предусматривает передовые стандарты лечения пациентов. Все службы, оснащенные современнейшим оборудованием, тесно взаимодействуя, находясь в одном месте, станут оказывать медицинские услуги населению. Это будет межобластная больница или республиканский медицинский центр для населения северных регионов страны.

Добавим, что уже в следующем месяце медучреждения области будут оснащены еще 50 новыми реанимобилями. Свидетельством того, что здравоохранению области уделяется большое внимание, является и такой факт: молодым специалистам, отправляющимся на работу в сельскую местность, решением областного маслихата до восьми миллионов тенге увеличены подъемные средства.

А в конце прошлой недели в регионе прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неотложной абдоминальной хирургии». К слову, конференция медиков такого масштаба в Акмолинской области состоялась впервые. Среди ее участников были доктора из Азербайджана, Германии, Китая, Кыргызстана, России. Около 250 врачей собрались из всех регионов Казахстана.