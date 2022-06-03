Столичные гвардейцы предотвратили прыжок девушки с моста

2 июня около 12.15 часов военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии заметили девушку на мосту по улице Сарайшык, которая стояла за его перилами и пыталась спрыгнуть в реку.

Во время несения службы по охране общественного порядка по улице Сарайшык начальник войскового наряда рядовой Ерзат Нургалиев и патрульные рядовые Шон Кабдулрафик и Фархад Апбазов заметили девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста.

Рядовой Е. Нургалиев, сориентировавшись по ситуации, отвлек внимание девушки свистком и привлек внимание проезжавшего по мосту велосипедиста. Мужчина поняв, что происходит, спешился и обхватил девушку руками. В это время гвардейцы поднялись на мост и помогли удержать девушку.

Оперативно прибывший начальник патрульной группы младший сержант Темірлан Рыстемир, поговорив с ней, успокоил ее. И уже через пару минут они помогли ей перебраться на внутреннюю часть моста, тем самым предотвратив попытку девушки спрыгнуть с моста.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и карета скорой помощи, которая оказала ей первую медицинскую помощь. Как выяснилось позднее – причиной данного поступка гражданки 1991 года рождения явилась ссора с ее молодым человеком. Отметим, что пока ей оказывали помощь, мужчина-велосипедист скромно уехал и остался неизвестным.