Страховщики подводят итоги Свежий выпуск 481 Ада ДЕМИНА, Астана

По оценкам экспертов СК «Евразия», которые приводит пресс-служба компании, к концу года по этому показателю отечественный рынок достигнет исторического максимума, доказав состоя­тельность и на деле подтвердив свое основное предназначение – предоставлять полноценную страховую защиту клиентам. Компания, отмечается в сообщении СК, лидирует по показателю осуществленных выплат с долей 33% в отрасли «общее страхование». За три месяца года ее клиенты получили 5,4 млрд. тенге.

По страховым премиям на долю казахстанской пятерки лидеров по итогам квартала приходится 57,6% от совокупного объема собранных премий по отрасли «общее страхование». Подсчитано, что в нынешнем году «Евразия» выплачивала своим клиентам страховки со скоростью 2,5 млн. тенге в час. Второй показатель по рынку – у компании «Халык-Казахинстрах», затем идет СК «НОМАД Иншуранс».

