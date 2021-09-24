Страна-путешественник

Маленькое чудо

Цапли, живущие в императорском дворце японского Киото, – особая достопримечательность. В канале вокруг дворца плавают черепахи и лебеди. А еще карпы и невероятное количество уток. Не город стал их средой обитания. Это город выстроился вокруг животного мира.

В столице недавно тоже случилось маленькое чудо. Хотя почему маленькое? Хорошее, полновесное чудо. В город прилетели фламинго. Малый Талдыколь из исчезающего неглубокого озерца превратился в достопримечательность и частичку мирового наследия.

Почему? В мире много городов с небоскребами, памятниками, действующими транспортными системами и метрополитенами. Но попробуйте сыскать такой, чтобы в нем останавливались краснокнижные фламинго. Причем не где-то на окраине, а так, чтобы за ними можно было наб­людать из кухонного окна.

Чужие птицы

Лет десять назад с казахстанскими орнитологами и английскими поклонниками бердвотчинга мы ездили в Кургальджино. На озере Тенгиз увидели стаю розовых фламинго. Или, как бы сказали англичане, нам посчастливилось наблюдать за этими удивительными птицами. Мы проделали неблизкий путь, и, откровенно говоря, все, что увидели, – это нежное розовое облако на другом берегу озера. Это все, что можно было рассмотреть без оптики. Осторожные птицы не подпускали ближе.

Но бердвотчеры были в полном восторге. И дело не в восприятии, а в сравнении. Для нас это было обычным явлением: чего только не увидишь в наших краях! Для них – событием. В Англии за каждой перелетной птицей они готовы следовать часами, нарушая частные владения, сражаясь с фермерами и владельцами угодий.

А больше удивило и поразило иностранцев количество редких птиц, погибших от столкновения с единственным на всю округу электрическим проводом. Этот провод тянулся через всю степь к маленькому егерскому домику, чтобы там горела лампочка, летом – холодильник, а зимой – обогреватель. Как сказал тогда один из представителей иност­ранной делегации, «я на проводах увидел погибших редких птиц больше, чем за все время осознанного наблюдения за птицами по всему миру».

У истории хороший конец. Иност­ранцы через некоторое время вернулись в Казахстан и привезли солнечные батареи для обеспечения домика энергией. А провода сняли.

Конечно, если поискать, можно найти места красивее и попытаться убедить, что в истории с фламинго нет ничего экстраординарного. Есть, например, небольшой остров Аруба в Венесуэле. Здесь фламинго ходят прямо по пляжу. Птицы не боятся людей, спокойно едят из рук. Но это – территория одного из оте­лей – почти зоопарк, а не среда естественного обитания.

Талдыколь – это, конечно, другое. Мы ничего не делали, чтобы это случилось, чтобы это у нас было. Но прилагаем максимум усилий, чтобы этого лишиться (сейчас речь не об усилиях активистов).

Мораль истории неожиданная. В поиске идеального туриста мы обнаружили, что лучший путешест­венник – это наша уникальная страна. Необъятная, многогранная, не перестающая удивлять и удивляться. И, как настоящий турист, наша страна и ее природа фантастически терпеливы. В первую очередь по отношению к нам самим.

Родина ждет

Ожиданий много. В первую очередь в части патриотичнос­ти и лояльности к внутреннему рынку. Пандемия неожиданно развернула лицом к возможнос­тям внутреннего туризма. Отсутствие возможности выбраться за границу в период карантина заставило вспомнить, что у нас есть прекрасный, уникальный и лечебный Алаколь (но до него нет хорошей дороги), есть Боровое (но оно неоправданно дорого), есть Каспий (но это далеко не Средиземное море).

Казахстанские отели и гостиницы в 2020 году потеряли примерно половину постояльцев и половину доходов вместе с ними. Даже в Боровской курортной зоне при всех ограничениях на выезд из страны в прошлом году побывало 750 тыс. туристов. В то время как потенциал емкос­ти этого места оценивается в 3 раза выше.

Почему же туристы не путе­шест­вуют по Казахстану?

Причина номер один – недостаток информации. Отсутствие трафика не позволяет генерировать достаточно прибыли, поэтому в короткий сезон отпусков каждого туриста пытаются выжать, как чайный пакетик, – во второй и даже в третий раз. Никто ведь не знает наверняка, будет ли еще такая возможность. Да и турист сомневающийся – нет никаких гарантий, что он вернется и станет постоянным клиентом.

Развивая экспортный туризм, мы вывозим не только людей. Но и их деньги. Деньги, которые могли быть потрачены на развитие. Ведь если у туризма и есть «тормоз», так это неразвитая инфраструктура, слабый сервис и высокие цены. Все это отбивает желание как приезжать, так и возвращаться в Казахстан снова.

Буклетами, статьей в Википедии и инфоцентрами делу уже не поможешь. Сегодня более 95% туристов во всем мире используют Интернет в поиске привлекательных предложений для путешествий, причем большая их часть – через мобильный телефон. Онлайн-агентства побеждают традиционные турис­тические фирмы.

Однако, как бы ни старались наши разработчики, пока ни существующие приложения, ни 3D-туры, ни видеообзоры не становятся масштабной платформой для виртуального туризма.

Жизнь в движении

Сегодня мало кто планирует жить в одном городе всю жизнь. И отдыхать в одном месте каждое лето. Номады-кочевники своим вольным духом наполнили это пространство на многие времена вперед. Так, полтора часа в самолете – и из столицы мы попадаем в Алматы.

Другой мир и другие возможности. Сегодня мы в Чарынском каньоне, где еще лето. А завтра поднимемся к заснеженным вершинам Заилийских гор.

И здесь новые технологии и простые человеческие отношения идут рука об руку. Это не абстрактные агитки «Посетите Алматы», а вполне удобные и привычные в быту приложения, которые проложат маршрут до небесных качелей у пика Фурманова или более простой прогулочный вариант до Горельника.

И здесь снова лучший турист – окружающий нас мир. Ему что ни делай – все хорошо. Он терпелив и снисходителен. И вот что удивительно: чем выше ты поднимаешься, тем сильнее меняются окружающие тебя люди. Может быть, мир и меняет их?

Смотрите, возле «Медеу» полно людей, но им нет дела друг до друга. На лестнице здоровья, где-то ближе к середине, вам обязательно кивнут идущие навстречу. На вершине плотины пережившие подъем уже здороваются друг с другом. У Горельника желают доброго утра. На тропе ближе к Шымбулаку вдобавок пожелают хорошего дня. Дальше идти было уже сложно, но есть ощущение, что еще чуть выше – и к вам уже обратятся по имени, а еще дальше поинтересуются здоровьем детей. И это удивительно и очень трогательно!

Здесь можно видеть, как меняется отношение не только к людям, но и к природе. Словно концентрация сознательности напрямую зависит от количества кислорода в воздухе и атмосферного давления.

Говорят, что в медеуское урочище ежемесячно поднимаются более 200 тыс. человек. Большинство из них исключительно с развлекательными целями. Это не спортсмены и даже не любители спорта. Они идут просто посмот­реть, подышать, полюбоваться.

Тем не менее даже такого рода отдых бывает небезопасным. В алматинских горах стали устанавливать спасательные хижины, в которых есть печи для обогрева, аптечки, станции для зарядки телефона, теплые одеяла и продуктовые наборы. Речь идет об установке 15 горных хижин для туристов в ущельях Талгар, Кимасар, Туюк-Су, Верхний Горельник, а также в Большом Алматинском ущелье.

Это поможет заблудившимся туристам не погибнуть в горах, вызвать помощь. Остается только снова рассчитывать на сознательность, чтобы яркие модули не стали прибежищем для тех, кому негде жить или некуда направить свою разрушительную энергию...

Просто бизнес

Для многих стран туризм стал основным источником доходов. Таким, как для одних – нефть или IT-индустрия – для других. Казахстан ищет себя во всех направлениях. Но для настоящего туриста, каковым мы сегодня представляем страну с ее достопримечательнос­тями, бывает комфортно там, где ничего особого для комфорта не сделано. И красиво там, где другой красоты и не заметит.

Вы можете много прочитать о преимуществах наших широт. Но редко удается прочесть то, что по-настоящему цепляет. Маркетинг ведь не всегда откровенная ложь. Порой это просто приукрашенная действительность.

Древний Отрар и исторические памятники Туркестана. Горные озера, заснеженные пики, девственные леса и фантастические каньоны. Современная архитектура Нур-Султана и урбанистика Алматы. Все это должно привлекать, но не привлекает. Туриста надо не только удивить, но и выкупить его, предугадывая заранее все желания и даже опасения. Туристу нужны полноценный тур, трансфер, программа, экс­курсии, проживание. А не просто красивое описание ландшафта.

И есть ради чего стараться. По данным Всемирной туристской организации, объем турис­тического рынка оценивается в 1,4 трлн долларов. А каждый доллар, вложенный в туризм, способен принести десять.

Однако не все просто. Даже в таком вопросе, как подсчет денег. Не говоря уже о подсчете турис­тов. Какую бы цифру сегодня ни заявляла статистика, минимум половина приезжающих к нам вовсе не туристы. Это бизнесмены. Хоть деловой туризм существует, он крайне слабо связан с туризмом настоящим. Тем туризмом, что нам нужен. Развлечения, посещение достопримечательностей, культурные мероприятия – для таких гостей все это вторично. Соответственно, прибыли такие визиты приносят значительно меньше.

Туризм – ты космос! Космос – ты туризм

Впервые в истории с орбиты вернулся экипаж, состоящий полностью из туристов. Как тебе такое, Илон Маск?

Туристический потенциал нашего Байконура – порядка четверти миллиона человек в год. Еще бы – место уникальное. Космическая гавань, откуда начались полеты в космос. Где было впервые произнесено знаменитое «Поехали!». Но почти нет никакого туризма. И даже «Буран», о котором сегодня так много говорят, – скорее предмет споров, но не интереса туристов.

Причин для этого много. Например, длительное ожидание разрешения для посещения космодрома Байконур. Во времена, когда аудитория не в состоянии досмотреть видео длиннее одной минуты, рассчитывать на двухмесячное ожидание практически нереально. Все хотят получить все и сразу.

Повод ли это, чтобы опустить руки? Вовсе нет! Сегодня появляется новый тренд – туризм культурный. Новые маршруты рождаются благодаря музыке, юмору, кинематографу.

Фанаты Димаша Кудайбергена, Нурлана Сабурова, Скриптонита есть в разных уголках мира. Их популярность привлекает внимание поклонников к Казахстану. Так, довольно неожиданно в топ поисковых запросов попадают Степногорск, Усть-Каменогорск и даже поселок Ленинский. Кто знает, может быть, именно там скрыт секрет популярности новых героев, и, посетив эти уголки страны, туристы новой формации смогут узнать для себя что-то действительно новое.