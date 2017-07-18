Строится жилье для пострадавших

Для решения проблем семей, оставшихся без крова, здесь начато строительство двенадцати 45-квартирных домов. В настоящее время ведутся земляные работы, подготовлены котлованы под фундаменты трех зданий. Глава региона поручил застройщикам ускорить темпы строительства, уделить особое внимание качеству работ, использовать стройматериалы от местных производителей. Он также посетил попавшую в зону подтопления СШ № 1, где начат капитальный ремонт. Сегодня в школе ведутся внутренние строительно-отделочные работы, ремонтируются системы отопления и водоснабжения. Состоялась встреча акима и с пострадавшими жителями.

– Наша главная задача – построить дома и инфраструктуру к ним качественно и в срок, а также не допустить повторения последствий нынешнего паводка в будущем, – отметил Малик Мурзалин. – В настоящее время по поручению Главы государства решается вопрос о строительстве на территории нашего региона двух водохранилищ – Бузулукского и Кенбидаикского – для аккумулирования паводковых вод и обеспечения надежным водоснабжением территории Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

В ходе этой встречи жительница Атбасара Жанаргуль Актайлак передала слова глубокой благодарности Президенту, проявившему заботу в этот сложное для атбасарцев время.

В Атбасарском районе после паводка 461 семья осталась без крова, из них для 243 семей организована аренда жилья за счет благотворительных средств ОО «Чистый город Атбасар». Остальные пока проживают у родственников. Всего из областного бюджета на ликвидацию последствий паводка Атбасарскому району выделено 513 млн тенге, которые направлены на разработку проектно-сметной документации для строительства домов, проведение госэкспертизы капремонта СШ № 1, на восстановление дорог и выплату единовременного пособия пострадавшим.