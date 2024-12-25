Судебный процесс по делу о наркотиках показали молодежи Сарани

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

В процессе приняли участие студенты и педагоги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура города Сарань организовала и провела в городском суде показательный судебный процесс по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

В процессе приняли участие студенты и педагоги Высшего гуманитарно-технического колледжа имени Абая Кунанбаева.

По результатам судебного рассмотрения гражданин С. признан виновным по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорен к общественным работам сроком на 80 часов.

Этот процесс был организован для того, чтобы показать молодежи последствия незаконных действий, связанных с оборотом наркотических средств.

Ранее так же на оглашение приговора пригласили студентов университета и колледжа города Кокшетау, а для учащихся петропавловских колледжей организовали экскурсию в женскую колонию.

 

#суд #наркотики #студенты #молодежь #Сарань

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