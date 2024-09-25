Жизнь наркокурьеров за решёткой показали петропавловским студентам

Ребята встретились с осужденными ровесниками - на момент задержания они также учились в колледже

Фото: ДП СКО

Экскурсию в женскую колонию для учащихся петропавловских колледжей организовали сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО совместно с областным департаментом уголовно-исполнительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной ДП

Досмотр, строгий инструктаж, каждый шаг в сопровождении сотрудников колонии — для 30 учащихся стала открытием атмосфера жизни за колючей проволокой. Ребята встретились с девушками, осужденными за незаконный оборот наркотиков, — практически своими ровесниками.

В учреждении №50 КУИС МВД РК, расположенном в Петропавловске, отбывают наказание две 20-летние жительницы Костаная, получившие 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков через так называемые «закладки». На момент задержания они также учились в колледже. Только через 7,5 лет они могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Девушки рассказали о том, как легко казалось получить «подработку», и как в один миг свобода закончилась с появлением оперативников.

«Цените то, что у вас есть сейчас. Если дома какие-то конфликты — сделайте шаг навстречу, помиритесь с родными. Никто не знает, что будет завтра», — посоветовала одна из заключённых.