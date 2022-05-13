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Султан Дюсембинов обсудил конституционные реформы с жителями Алматинской области

Сенатор Султан Дюсембинов встретился с жителями Ескелдинского района Алматинской области, депутатами районного маслихата и руководителями учреждений. В ходе встречи сенатор рассказал землякам об основных направлениях конституционной реформы и ответил на актуальные вопросы.

“Политические реформы, предложенные Главой государства, являются реформами фундаментального характера, вызванными запросом общества, который формировался на протяжении многих лет. Данная реформа нацелена на повышение политической активности населения, обеспечение возможности граждан совместно решать актуальные проблемы общества, принять непосредственное участие в создании Нового Казахстана”, - отметил депутат.

Сенатор также отметил, что новые конституционные изменения коснутся системы государственного управления. Так, будут сокращены полномочия Президента, значительно усилена роль Парламента и маслихатов, будет обеспечено верховенство закона через реформирование правоохранительной системы страны.  

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