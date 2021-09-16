Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Стала известна суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 16 сентября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
От коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки скончались 58 человек.
На 16 сентября лечение от КВИ продолжают получать 74 492 человека (–66 006 + и 8 486 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 853 пациента, на амбулаторном уровне – 60 639 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 105 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 321 пациент, на аппарате ИВЛ – 194 пациента.
Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции
14 сентября 2021 года зафиксирован 241 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 165 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73363, летальных случаев - 4706, выздоровевших - 60171.