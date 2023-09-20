Ущерб окружающей среде на 100 млн тенге выявили в Абайской области

В Абайской области с недобросовестных природопользователей в доход государства взыскано более 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба Жамбылской транспортной прокуратуры

Как установило надзорное ведомство, отдельные природопользователи осуществляли выбросы загрязняющих веществ без разрешительных документов либо сверх установленных лимитов.

Ущерб окружающей среде от этого составил более 100 млн тенге, по акту прокуратуры они были возмещены в доход государства.

Помимо этого, не все природопользователи соблюдают требования по предоставлению обязательных отчетов по инвентаризации отходов и выполнению программы производственного экологического контроля. В итоге с 58 природопользователей взысканы штрафы на 15 млн тенге, добавили в облпрокуратуре.