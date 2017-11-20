Экономика
Свыше 5,5 млрд тенге заработал бюджет РК от продажи "красивых" номеров
Жания Уранкаева
5 млрд 548 млн тенге поступило в бюджет Казахстана за три года продажи "красивых" автомобильных номеров. Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил вице-спикер палаты Владимир Божко, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Во время правчаса на тему "О ходе реализации Плана нации "100 конкретных шагов" по вопросам оказания государственных услуг" мажилисмен озвучил достижения цифровизации за последние три года. 

"За 3 года МВД через спецЦОНы продало 15 760 комплектов так называемых "привлекательных" номеров и заработало 5 миллиардов 548 миллионов тенге", – проинформировал он.  

Владимир Божко также сообщил о том, что в следующем году спецЦОНы будут введены в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. 

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит поправки в правила государственной регистрации транспортных средств. В частности, говорилось о том, что со списком "красивых" номеров покупатели смогут ознакомиться на стендах и информационных досках в РЭПах, спецЦОНах и на сайтах отделов внутренних дел.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев отметил, что в рамках пилотных проектов предусмотрены облегчения для получения водительских прав. В частности, жители Астаны и Алматы могут подать документы на замену водительского удостоверения и получить документ в обычном ЦОНе, ранее это было доступно только в спецЦОНах. 

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