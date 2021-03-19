Сюжет на плоскости листа

В переосмыслении художника они приобретают особый эмоцио­нальный настрой, а многофигурные композиции становятся похожи на восточные миниатюры, где образность и символика выходят на первый план.

Свою персональную выставку в Государственном музее искусств им. А. Кастеева художник посвятил 30-летию Независимости Казахстана и назвал NOMADS. Таким образом Батухан Баймен словно приглашает языком живописи оценить многовековую историю казахской степи.

– Художник черпает вдохновение в тысячелетнем наследии кочевой культуры, его творчество отличают многогранность, широкая тематика и индивидуальный почерк, – говорит куратор выставки Самал Мамытова. – Графические произведения Батухана Баймена удивляют и захватывают масштабностью, глубиной мысли, уникальным степным колоритом.

В последние годы график и новатор линогравюры работает в большом формате, используя ткань вместо бумаги и сохраняя при этом технику линогравюры. Таких художников в Казахстане немного. Своеобразная структура произведений Батухана Баймена наполнена метафорическими, аллегорическими сюжетами. Одну из своих первых картин он создал под впечатлением декабрьских событий 1986 года в Алматы, передав кистью горесть и волнение народа. Впрочем, все работы художника будоражат сознание, заставляют задуматься, волнуют и радуют.

Произведения Баймена объединены в серии: «Тюрки», «Кочевники», «Сон Абылай-хана», «Тупик», «Геноцид», «Умай», «Оспан-батыр», «Последний Nomad». Для каждой темы он находит свой художественно-образный язык. Художник представляет понимание правды жизни, полной драматических событий.

Также он обращается к творчеству Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, Алишера Навои, анализируя общность философии тюркских народов. В этих циклах национальные, эпические нотки гармонично вливаются в литературное произведение. Это не иллюстрации, а творческое осмысление прочитанного и отображенного в творчестве художника.

– На искусство он смотрит как на духовную сферу, в этом ему помогло то, что с юных лет он изу­чал духовно-философскую литературу, углублялся в ее скрытые смыслы, – утверждает Темирхан Ордабеков, профессор КазНПУ им. Абая и учитель Баймена. – Он размышляет над многими духовно-философскими вопросами и всегда находит ответы. Я рад за него.

Народный художник Кыргызстана Юристанбек Шыгаев уверен, что «Батухан Баймен – один из лучших графиков Казахстана, обладающий уникальным и свое­образным стилем. Его гравюре присущи искренность и теплота, которая надолго остается в памяти». С Байменом он знаком более 30 лет, и как график графику всегда говорит, что он мастер своего дела, который умеет искусно выстроить сюжетную линию на плоскости листа и все великолепно стилизовать, мастерски доводя до условности. А чередование линий, цветовых силуэтов, световых пятен придают графике Баймена особый эмоциональный настрой.