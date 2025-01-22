Таинственная музыка природы

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Илья Пащенко

Столичная филармония продолжает цикл концертов «Симфонические телепортации»

фото пресс-службы ГАФ им. Е. Рахмадиева

На этот раз музыканты симфонического оркест­ра предложили слушателям отправиться в путешествие по заповедным лесам Финляндии и балтийскому взморью. В программу концерта «Прибалтика – Казахстан» вошли оркестровые произведения крупнейшего финского композитора Яна Сибелиуса, народного артиста СССР, лауреата государственных премий Эстонской ССР Хейно Эллера и заслуженного деятеля искусств Эстонской ССР Арво Пярта.

Для творческой манеры Яна Сибелиуса характерны поэтизация родной природы, тяготение к мифологическим сюжетам. «Я больше всего люблю природу, люблю таинственные звуки полей и лесов, вод и гор», – писал композитор в одной из авто­биографических заметок. В программе вечера прозвучала его знаменитая Вторая симфония. В ней Сибелиус продолжил и развил намеченную Первой симфонией эпическую линию, а грандиозным финалом, как считали его современники, воспел независимость Финляндии. Также были исполнены Romance in C ор. 42 и симфоническая поэма «Туонельский лебедь», являющаяся частью сюиты «Четыре легенды о Лемминкяйнене», которую Сибелиус создал по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Хейно Эллера по праву считают одним из основоположников современной эстонской композиторской школы. Он стоял у истоков создания Союза композиторов Эстонской ССР и воспитал плеяду талантливых музыкантов. В его произведениях классические музыкальные формы органически связаны с фольклорными мотивами и тенденциями национального романтизма. Гости вечера познакомились с его пьесой для струнного оркестра «Родной напев» и симфонической поэмой «Рассвет».

Арво Пярт известен как создатель авторского стиля и композиционной техники тинтиннабули. В этом стиле создано его оригинальное произведение Fratres, которое, по мнению музыковедов, сближает Пярта с эстетическими и творческими позициями минималистов. Это сочинение, посвященное эстонскому ансамблю старинной музыки Hortus Musicus, предназначено для свободного состава инструментов и существует в различных версиях инструментовки.

Особым гостем вечера стал эстонский дирижер и певец Ханно Мольдеркиви. Он ученик известного финского композитора и педагога Йормы Панулы, а также участник мастер-классов Абзала Мухитдина, Уроша Лайовица и Мартина Акервалла. Среди оркестров, с которыми выступал Ханно Мольдеркиви, – Симфоничес­кий оркестр Ваасы (Финляндия), Симфонический оркестр
Дубровника (Хорватия), Оркестр Пловдивской оперы (Болгария), Оркестр радио и телевидения Молдовы и Симфонический оркестр Караганды.

#Астана #концерт #филармония #Симфонические телепортации

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