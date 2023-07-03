Так звучит душа народа

Свежий выпуск
2
Дина Боранбаева

Исполнением в 600 струн знаменитых кюев Курмангазы ознаменовалось празднование Дня домбры в области Жетысу.

фото Дмитрия Ерофеева

Величественный и вдохновляющий «Балбырауын», заливистый и благородный «Адай» прозвучали в исполнении трех сотен домбристов. Каждый звук инструментов до самого сердца сквозь времена доносил истории о мечтах и чаяниях, о радостях и печалях народа. Веками бережно хранит домбра национальный дух, передавая из поколения в поколение богатейшее культурное наследие народа. В звучаниях сакральной домбры – частичка души каждого жившего и ныне живущего на этой благодатной земле…

Послушать чарующие звуки всенародно любимого инст­румента в талдыкорганском парке «Жастар» собрались сот­ни жителей и гостей города. Торжественное мероприятие «Үкілі домбыра» организовано областным управлением культуры, архивов и документации совместно с управлением образования и Центром народного творчества. В исполнении лучших музыкальных коллективов края со сцены прозвучали лучшие произведения казахских кюйши и акынов, чьи имена входят в сокровищницу национального искусства: Курмангазы и Махамбета, Даулеткерея и Таттимбета, Дины и Казангапа. Представили гостям праздника и произведения современных авторов, популяризирующих искусство игры на домбре.

Широкое празднование Дня домб­ры – это не просто дань памяти казахским традициям, уверен заслуженный деятель Казахстана Бакберген Аскарбеков, но и путь к духовному возрождению и формированию национальной идентичности народа.

– Радостно видеть, что этот праздник проходит на высоком уровне и собирает огромное количество участников и зрителей, – говорит известный домб­рист, автор десятков кюев. – Такой интерес к национальному инструменту позволит воспитать новые поколения творческих личностей, настоящих патриотов, которые смогут внести весомый вклад в отечественное искусство, сохранить и приумножить богатейшее наследие, подаренное нам домброй.

#Жетысу #концерт #празднование #флешмоб #День домбры

Популярное

Все
С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу Социальный кодекс, который, по мнению разработчиков, определяет начало новой эры социальной политики
Бесплатными обедами костанайских школьников младшего звена хотят кормить в новом учебном году
В ходе оперативно-профилактического мероприятия в Северо-Казахстанской области выявлены факты незаконного использования труда иностранцев
«Абай» в Ташкенте
Остался крайним... газон
Указ Президента Республики Казахстан
О спорт, ты – жизнь!
В честь великого предка
Театр без границ
Перспективный проект по обеспечению молодежи жильем внед­ряют в Кызылорде
Лето цвета хаки
Волна, в которой можно утонуть
«Преодоление»: антикризисный аспект
Одаренным детям – гранты
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
"Қазақстан Барысы - 2023" проведут в Астане ко Дню столицы
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Атакуют… сверчки
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
Двое детей утонули в Большом Алматинском канале
В столице прошел велопробег в честь 25-летия Астаны
Иностранца с наркотиками на 6 млн долларов задержали на границе Казахстана
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Артиллерийский снаряд нашли на мусорном полигоне в Акмолинской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

«Преодоление»: антикризисный аспект
Волна, в которой можно утонуть
Театр без границ
«Абай» в Ташкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]