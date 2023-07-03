Так звучит душа народа

Величественный и вдохновляющий «Балбырауын», заливистый и благородный «Адай» прозвучали в исполнении трех сотен домбристов. Каждый звук инструментов до самого сердца сквозь времена доносил истории о мечтах и чаяниях, о радостях и печалях народа. Веками бережно хранит домбра национальный дух, передавая из поколения в поколение богатейшее культурное наследие народа. В звучаниях сакральной домбры – частичка души каждого жившего и ныне живущего на этой благодатной земле…

Послушать чарующие звуки всенародно любимого инст­румента в талдыкорганском парке «Жастар» собрались сот­ни жителей и гостей города. Торжественное мероприятие «Үкілі домбыра» организовано областным управлением культуры, архивов и документации совместно с управлением образования и Центром народного творчества. В исполнении лучших музыкальных коллективов края со сцены прозвучали лучшие произведения казахских кюйши и акынов, чьи имена входят в сокровищницу национального искусства: Курмангазы и Махамбета, Даулеткерея и Таттимбета, Дины и Казангапа. Представили гостям праздника и произведения современных авторов, популяризирующих искусство игры на домбре.

Широкое празднование Дня домб­ры – это не просто дань памяти казахским традициям, уверен заслуженный деятель Казахстана Бакберген Аскарбеков, но и путь к духовному возрождению и формированию национальной идентичности народа.

– Радостно видеть, что этот праздник проходит на высоком уровне и собирает огромное количество участников и зрителей, – говорит известный домб­рист, автор десятков кюев. – Такой интерес к национальному инструменту позволит воспитать новые поколения творческих личностей, настоящих патриотов, которые смогут внести весомый вклад в отечественное искусство, сохранить и приумножить богатейшее наследие, подаренное нам домброй.