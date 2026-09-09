Возвращенные государству активы работают на благо общества
Беседовала Марина Демченко
В соответствии с новой Конституцией в Казахстане возросло значение принципов законности, справедливости и ответственности государства перед обществом. Одно из практических направлений соответствующей политики связано с исполнением поручения Президента страны по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов. При этом Касым-Жомарт
Токаев неоднократно подчеркивал, что ключевая задача состоит не только в самом возврате ресурсов, но и в том, чтобы они работали на благо граждан.