Возвращенные государству активы работают на благо общества

О том, как сегодня выстроена система управления возвращенными активами и каким образом они получают новую экономическую и общественную ценность, – в интервью генерального директора ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбека МУКАША.

– Куанышбек Жақсыбекұлы, в чем вы видите главный смысл работы с возвращенными активами?

– Для меня главный смысл состоит в том, чтобы возвращенные государству активы работали на благо общества. Поэтому результат измеряется не только их стоимостью, но и конкретными социальными объектами, которыми пользуются люди.

Определенные Президентом направления по построению Справедливого Казахстана, утверждению принципа «Закон и Порядок» и развитию человеческого капитала сегодня воплощаются в конкретных делах. Возврат незаконно приобретенных активов, прозрачное и эффективное управление ими, а также последующее направление полученных средств на общественно значимые цели – одно из практических проявлений этой политики.

По данным Правительства, за счет средств Специального государственного фонда уже одобрено финансирование более 500 социальных и инфраструктурных проектов на общую сумму свыше 610 миллиардов тенге. И за всеми этими цифрами стоят реальные объекты. Так, в области Абай претворяются в жизнь 26 социально значимых проектов на сумму свыше 50 миллиардов тенге.

В Семее построены новый корпус Центра оказания специальных социальных услуг и Дворец школьников на 1 500 мест, в Аягозском районе – пристройка для размещения аппарата МРТ.

В Жамбылской области построена врачебная амбулатория, которая обеспечивает медицинской помощью более 2 800 жителей. В Петропавловске открылись новая школа и детский сад на 280 мест, в Шымкенте – общежитие на 300 мест для специальной школы-интерната. За счет средств фонда также реконструировано здание для Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтынсарина.

И таких примеров по стране много. Именно в этом мы видим конечный общественный результат всей системы возврата активов.

– Для чего была создана отдельная Компания по управлению возвращенными активами и каких результатов удалось достичь на сегодняшний день?

– Возврат имущества государству – это только первый этап. Дальше начинается не менее важная работа: актив необходимо принять на баланс, обеспечить его сохранность и сохранение стоимости, определить наиболее эффективный способ управления и дальнейшего использования. Именно для этого Правительством было создано ТОО «Компания по управлению возвращенными активами».

Если принято решение о продаже, актив выставляется на открытые электронные торги. Если имущество необходимо для государственных нужд, оно может быть передано в госсобственность. Предус­мотрены и другие способы управления – аренда, доверительное управление, иные механизмы.

То есть наша задача не заканчивается самим фактом передачи имущества государству. Наша задача – не продать актив любой ценой, а обеспечить его сохранность, эффективное управление и получить максимальный экономичес­кий результат в интересах государства.

Что же касается результатов, то по состоянию на 25 августа 2026 года компании фактически передано 269 активов общей стоимостью 99,8 миллиарда тенге. Из них 188 активов продано на 60,7 миллиарда. Всего проведено 1 008 электронных торгов, по итогам которых 131 лот к обоюдной выгоде успешно обрел новых владельцев.

По состоянию на 25 августа в фонд от управляющей компании поступили 59,42 миллиарда тенге, в том числе 57,46 миллиарда тенге от продажи активов и 1,96 миллиарда тенге от управления ими (аренда, доверительное управление, размещение гарантийного взноса на депозите, дивиденды). Это важно: возвращенный актив может принести государству доход не только от продажи, но и в период управления.

– Как известно, не все возвращенные активы выставляются на продажу. От чего зависит их дальнейшая судьба и каких результатов уже удалось достичь компании?

– Действительно, продажа через электронные торги – не единственный вариант. Главный принцип – определить наиболее эффективный способ дальнейшего использования каждого актива с учетом интересов государства. Из переданных нашей компании 269 активов 33 актива общей стоимостью 33,3 миллиарда тенге переданы в госсобственность. Такой механизм применяется в случаях, когда использование имущества для государственных нужд является более целесообразным, чем его продажа через электронные торги.

Передача осуществляется в установленном законодательством порядке. В дальнейшем такие активы закрепляются за соответствующими государственными органами и организациями и используются для выполнения возложенных на них задач.

Например, государству были переданы земельные участки сельскохозяйственного назначения, доля в ТОО «Қарағанды су», объекты на МЦПС «Хоргос», жилой дом в Астане. Отдельный пример – историко-культурные ценности сакского периода, которые были переданы Нацио­нальному музею и сегодня доступны для посетителей.

– Работа с возвращенными активами кажется достаточно сложным процессом. С какими основными вызовами вам приходится сталкиваться?

– Каждый актив индивидуален. Это могут быть недвижимость, земельный участок, предприятие или доля участия, транспорт, ювелирные изделия, историко-культурные ценности или имущество за рубежом. У каждого объекта свой правовой статус, техническое состояние, стоимость и инвестиционный потенциал.

Поэтому наша работа начинается не с продажи. После принятия актива необходимо прежде всего обеспечить его сохранность и не допустить снижения стоимости. В зависимости от объекта это может включать охрану, страхование, техническое обслуживание, подготовку документов, урегулирование имущественных или технических вопросов.

Только после прохождения необходимых процедур актив может быть выставлен на продажу. При этом наша задача – не продать его как можно быстрее, а получить максимально возможный экономический результат для государства.

За время работы сам механизм продаж был существенно усовершенствован. Сегодня мы отказались от аукционов на понижение цены – так называемого голландского метода – и практикуем аукцион исключительно на повышение.

На первых торгах стартовая цена соответствует оценочной стоимости актива. Если торги не состоялись, на вторых она составляет 85 процентов от оценочной стоимости, на третьих – 70 процентов. При этом во всех трех случаях торги идут только на повышение. Важно подчеркнуть: компания не устанавливает и не снижает цену по своему усмотрению. Порядок изменения стартовой стоимости четко регламентирован, а итоговую цену определяет конкуренция между участниками.

Эффективность такого подхода уже подтверждается результатами: активы с общей оценочной стоимостью 47,5 миллиарда тенге были проданы за 51,7 миллиарда без учета НДС.

Активы, находящиеся в Казахстане, уходят к новым владельцам через электронную площадку e-Qazyna. Это обеспечивает открытый доступ к торгам, равные условия для участников и минимизирует субъективный фактор при определении победителя.

– А как вы работаете с активами, находящимися за рубежом?

– Это отдельное направление нашей работы. Управление и продажа зарубежных активов осуществляются с учетом законодательства стран, в которых они расположены. У нас уже есть результаты: проданы четыре объекта в ОАЭ и три – в Турции.

По каждому объекту выбирается экономически целесообразная модель управления и продажи. Главный же ориентир остается неизменным – сохранить стоимость актива и получить максимально возможный результат с последующим пополнением Специального государст­венного фонда.

– За время работы компании фактически сформировалась система управления возвращенными активами. Каким видится дальнейшее развитие?

– Сегодня действительно можно говорить о том, что базовая система управления возвращенными активами сформирована. Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» определил основные механизмы, а Правила управления переданными управляющей компании активами детально регламентировали работу с ними.

Выстроен полный цикл работы с активом: принятие, учет, обеспечение сохранности, управление и дальнейшая продажа либо передача в государственную собственность.

При этом управление, повторюсь, не сводится только к продаже. Законодательством предусмотрены аренда, доверительное управление и другие инструменты, позволяющие эффективно использовать имущество и получать от него экономический эффект до продажи.

Важным элементом системы стала цифровизация. Электронные торги обеспечивают открытость процедур, равный доступ участников и конкурент­ное формирование цены.

Теперь наша задача – повышать эффективность уже работающей системы. В первую очередь это сокращение сроков вовлечения активов в экономический оборот, дальнейшее развитие цифровых инструментов и аналитики, повышение инвестиционной привлекательности активов и расширение возможностей их продвижения.

Отдельное направление – международное сотрудничество, особенно при работе с зарубежными и сложными активами. Здесь важны доступ к международным инвесторам, профессиональным рынкам и зарубежной экспертизе.

– Для общества важен не только сам факт возврата активов, но и понимание того, что происходит с ними дальше. Насколько сегодня этот процесс прозрачен?

– Для нас прозрачность – один из основополагающих принципов работы. Важно, чтобы общество видело не только сам факт возврата имущества, но и понимало, как возвращенные активы управляются, каким образом переходят в руки новых владельцев и какой результат в итоге получает государство. Информация об активах, выставленных на продажу, находится в открытом доступе, а сами торги проходят в электронном формате через e-Qazyna.

При этом важно четко разграничивать ответственность. КУВА сопровождает актив с момента его передачи компании до управления, продажи и перечисления полученных средств в Специальный государственный фонд.

Дальнейшее распределение и использование средств фонда находится уже за пределами нашей компетенции и осуществляется в установленном государством порядке.

Поэтому для нас прозрачность – не только открытые торги и публикация информации. Это, прежде всего, понятный путь возвращенного актива и конкретный экономический результат. В конечном итоге задача состоит в том, чтобы возвращенное имущество не просто находилось на балансе государства, а сохраняло свою стоимость, эффективно использовалось и вновь работало на благо общества.