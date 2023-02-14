Талант любви

Организаторами совсем небольшой, но очень уютной и содержательной экспозиции выступили Драматический театр им. Б. Римовой и Историко-краеведческий музей им. М. Тынышбаева из области Жетысу. На стенах – большие черно-белые фотографии, где артистка в окружении семьи, коллег, на сцене. С застывшими образами на снимках соседствуют экраны, на которых транслируются записи, рассказывающие о ее жизни и творчестве. Под стеклами вит­рин – личные вещи: изящный ридикюль, цветастый кошелек, украшения, награды (Бикен Римова – лауреат Государственной премии Казахстана, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, обладатель орденов «Құрмет» и «Парасат»).

Представлены и сценические костюмы, среди них есть, например, наряд, в котором актриса блистала в роли Кунекей в постановке Габита Мусрепова «Қозы Көрпеш – Баян сұлу». И тут же – повседневная одежда из личного гардероба, накидка, связанная Бикен Римовой собственноручно.

Каждый экспонат интересен, помогает лучше узнать любимую актрису, воплотившую на театральной сцене и в кинематографе более двухсот женских образов.

На вернисаже о Бикен Римовой замечательно рассказала ее дочь Меруерт Кусаинова:

– Мне было лет семь, когда я первый раз пошла на спектакль, где мама играла Енлик. С «Еңлік – Кебек» началась ее театральная карьера. Сам Мухтар Ауэзов говорил, что Бикен рождена для этой роли. Мама при всех своих регалиях, званиях, наградах всегда была скромной и необыкновенно трудолюбивой. Я надеюсь, что эта выставка отразит ее сущность не только как гениальной актрисы, но и как замечательной женщины. Она была женой драматурга, писателя, сценариста Шахмета Кусаинова. Да, на первом месте у нее был Ауэзовский театр, где она сыграла более 170 ролей. Но мы, трое детей, росли в любви, мы буквально купались в ней. Родители нас обожали, и эта любовь – самая главная ценность, доставшаяся нам от мамы и папы.

Выставка продолжит свою работу в других регионах Казахстана, а завершится в краеведческом музее области Жетысу – на малой родине артистки.