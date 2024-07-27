Танцевальный марафон на Сабантуй

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Гости пытались перетанцевать друг друга на центральной площади Петропавловска, где состоялся юбилейный, 35-й татарский праздничный фестиваль, организованный этнокультурным центром «Дуслык».

фото АНК СКО

Председатель татаро-башкирского цент­ра «Дуслык» Наиль Абраев вручил благодарственные письма активистам. На сцене блистали артисты из Казани, а также местные танцоры, певцы и музыканты. Открыл праздник певец Малик Шагабутдинов. На площадь он эффектно прискакал на коне, после чего не менее эффектно спел.

Вокальная группа «Дуслык» порадовала гостей исполнением песни «Сабантуй», а учащие­ся татарской группы Школы национального возрождения № 17 прочитали стихи. Предпринимательница Лейла Сайдашева угостила гостей балишами, а Радмир Рахимов приготовил в казане вкуснейший плов.

Но какой Сабантуй без традиционных игр? И на этот раз публика веселилась, наблюдая за гонками с коромыслом и борьбой на поясах.

Завершился Сабантуй танцевальным марафоном, во время которого гости праздника без устали плясали под зажигательные татарские ритмы. Праздник стал символом дружбы и единства.

Осталось напомнить, что Сабантуй – традиционный татарский и башкирский праздник, который символизирует окончание весенне-полевых работ. Название переводится как «праздник плуга».

#марафон #Петропавловск #Сабантуй

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