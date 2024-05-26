Тарифы на электроэнергию выросли в Казахстане сразу на треть за год

Энергетика
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На конец 2023 года 100% населения страны были обеспечены электроэнергией, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

За январь-март текущего года в стране произвели 32,1 млрд кВт·ч электроэнергии — на 3,5% больше, чем за январь–март 2023-го, сообщает Energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольшие объёмы генерации традиционно пришлись на Павлодарскую область: 13,9 млрд кВт·ч, годовой рост — на 4,7%. В число регионов-лидеров также вошли Карагандинская (3,4 млрд кВт·ч), Атырауская (2,1 млрд кВт·ч), Восточно-Казахстанская (1,8 млрд кВт·ч) и Мангистауская (1,3 млрд кВт·ч) области.

В денежном выражении производство, передача и распределение электроэнергии составили 203,6 млрд тг — на 17,8% больше в денежном выражении, чем в январе–марте 2023 года (ИПП — 107,4%).

По данным опроса Бюро национальной статистики АСПиР РК, проведённого среди 11,7 тыс. домашних хозяйств, на конец 2023 года 100% населения были обеспечены электроэнергией.

Тем временем электроплитами были обеспечены 22,4% населения, против 21,5% годом ранее. Самый высокий уровень обеспеченности электроплитами наблюдался в Восточно-Казахстанской (96%), Павлодарской (93,7%) и Улытауской (92,1%) областях. Далее идут Астана (65%), а также Абайская (58,7%) и Карагандинская (32,8%) области. Наименьшая обеспеченность электроплитами была зафиксирована в Туркестанской, Мангистауской и Кызылординской областях: по 0,2% в каждом из регионов. Ожидаемо, это газифицированные регионы, где население использует для приготовления пищи газовые плиты.

По итогам апреля текущего года электроэнергия для физлиц подорожала на 2,3% за месяц и сразу на 29% за год. Тарифы на электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составили 2,1 тыс. тг за 100 кВт·ч для первого уровня, 2,7 тыс. тг для второго уровня и 3,4 тыс. тг для третьего уровня потребления. Для населения, не использующего электрические плиты, тарифы составили 2,1 тыс. тг за 100 кВт·ч для первого уровня, 2,8 тыс. тг для второго уровня и 3,4 тыс. тг для третьего уровня.

Заметим: в региональном разрезе в месячной динамике цены выросли только в Актюбинской области (на 25,1%), Жетысуской (на 19,8%) и Акмолинской (на 18,6%) областях. В остальных регионах тарифы остались на уровне предыдущего месяца.

В годовой динамике наибольший рост цен на электроэнергию был зафиксирован в Актюбинской (на 69,2%), Атырауской (на 68,2%), Павлодарской (на 48,5%), Восточно-Казахстанской (на 44,5%) и Абайской (на 44,3%) областях. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в столице: на 7,6%. Только в Улытауской области тарифы остались прежними по сравнению с апрелем прошлого года.

Что касается бизнеса, в Шымкенте и Туркестанской области снизили тарифы на электроэнергию для предпринимателей на 12,4%: с 42,23 до 37 тг за кВт⋅ч, сообщает zakon.kz. Сниженный тариф введён с 1 мая 2024 года. В целом он будет снижен для более чем 32 тыс. абонентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) региона.

В то же время костанайские предприниматели, по данным inbusiness.kz, пожаловались на двукратный рост тарифа на электроэнергию. С июля стоимость выросла с 23 до 30 тг. С 1 апреля стоимость электроэнергии вновь увеличилась, уже до 40,6 тг за за кВт⋅ч.

#цены #энергетика #электричество

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