Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе Свежий выпуск 9 апреля 2024 г. 2:23 94 Елена Левкович Александр Совостьянов, директор театра, рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций о грядущих гастролях труппы в Алматы. фото из архива "КП" Программу пообещал замечательную, которая, по его словам, станет своеобразным выпускным экзаменом для театра: гастроли в культурную столицу обязывают показать себя в лучшем свете. – Везем целое шоу, которое состоится 11 апреля в Almaty Theatre. Это будет интересно, зрелищно и, надеюсь, растопит ваши сердца, которые расцветут по-весеннему, – пригласил Александр Совостьянов алматинцев и гостей южной столицы. Как анонсировали в театре, гастрольная программа включает в себя и невероятное по красоте мероприятие Ethno Fashion Ballet – перформанс с участием артистов балета в холле театра. Это будет своеобразное попурри из фрагментов национальной программы, благодаря которому зрители смогут узнать больше как о танцевальных традициях, так и об истории национального костюма, о значимых образах в казахской культуре. – Мы очень ответственно подошли к новому формату празднования Наурыза. Покажем оригинальность наших костюмов, которые для нас, хранителей национальной хореографии, – неотъемлемая часть, – добавил глава театра. Гастроли включают в себя и авторские спектакли главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, показ их состоится 10 апреля. В первом отделении публике представят спектакль «Саломея», во втором – хореографические вариации на поэзию Абая Кунанбайулы «Язык любви». Эта обновленная постановка будет впервые представлена в Алматы и включит в себя следующие вариации: «Озарение», «Сегiз аяк», «Времена года», «Көзімнің қарасы», «Тойбастар», «Письмо Татьяны», «Мольба поэта», «Желсіз түнде». – На сцене пройдут два абсолютно разных, контрастных спектакля – «Саломея» и «Язык любви». Они были поставлены ранее, но как раз таки прошедшее время дает возможность проанализировать и осознать: я горжусь этими спектаклями, считаю их достойными к показу, – поделилась автор Мукарам Авахри. Не упустить возможность окунуться в мир прекрасного от столичных гастролеров призвал и главный дирижер театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев. – Поскольку у нас в театре есть собственный оркестр, каждый год мы масштабируем гастрольную программу, делая ее все интереснее и насыщеннее. Вот и на этот раз на гастролях мы представим сразу несколько мероприятий, несколько вечеров, – подчеркнул дирижер. Завершатся большие гастроли 16 апреля уникальной шоу-программой Melodic show, состоящей из ярких и узнаваемых инструментальных произведений: со сцены прозвучат в том числе джазовые и современные хиты в оригинальной аранжировке. #Алматы #театр #гастроли #Астана Балет