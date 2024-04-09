Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе

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Елена Левкович

Александр Совостьянов, директор театра, рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций о грядущих гастролях труппы в Алматы.

фото из архива "КП"

Программу пообещал замечательную, которая, по его словам, станет своеобразным выпускным экзаменом для театра: гастроли в культурную столицу обязывают показать себя в лучшем свете.

– Везем целое шоу, которое состоится 11 апреля в Almaty Theatre. Это будет интересно, зрелищно и, надеюсь, растопит ваши сердца, которые расцветут по-весеннему, – пригласил Александр Совостьянов алматинцев и гостей южной столицы.

Как анонсировали в театре, гастрольная программа включает в себя и невероятное по красоте мероприятие Ethno Fashion Ballet – перформанс с участием артистов балета в холле театра. Это будет своеобразное попурри из фрагментов национальной программы, благодаря которому зрители смогут узнать больше как о танцевальных традициях, так и об истории национального костюма, о значимых образах в казахской культуре.

– Мы очень ответственно подошли к новому формату празднования Наурыза. Покажем оригинальность наших костюмов, которые для нас, хранителей национальной хореографии, – неотъемлемая часть, – добавил глава театра.

Гастроли включают в себя и авторские спектакли главного балетмейстера театра Мукарам Авахри, показ их состоится 10 апреля. В первом отделении публике представят спектакль «Саломея», во втором – хореогра­фические вариации на поэзию Абая Кунанбайулы «Язык любви».

Эта обновленная постановка будет впервые представлена в Алматы и включит в себя следующие вариации: «Озарение», «Сегiз аяк», «Времена года», «Көзімнің қарасы», «Тойбастар», «Письмо Татьяны», «Мольба поэ­та», «Желсіз түнде».

– На сцене пройдут два абсолютно разных, контрастных спектакля – «Саломея» и «Язык любви». Они были поставлены ранее, но как раз таки прошедшее время дает возможность проанализировать и осознать: я горжусь этими спектаклями, считаю их достойными к показу, – поделилась автор Мукарам Авахри.

Не упустить возможность окунуться в мир прекрасного от столичных гастролеров призвал и главный дирижер театра «Астана Балет» Арман Уразгалиев.

– Поскольку у нас в театре есть собственный оркестр, каждый год мы масштабируем гастрольную программу, делая ее все интереснее и насыщеннее. Вот и на этот раз на гастролях мы представим сразу несколько мероприятий, несколько вечеров, – подчеркнул дирижер.

Завершатся большие гастроли 16 апреля уникальной шоу-программой Melodic show, состоящей из ярких и узнаваемых инструментальных произведений: со сцены прозвучат в том числе джазовые и современные хиты в оригинальной аранжировке.

#Алматы #театр #гастроли #Астана Балет

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