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​Тех ли наказываем?
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Ни рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ни высокие штрафы не пугают сегодня желающих собраться большой душевной компанией за одним столом. В противовес этому день ото дня взаимодействие между уполномоченными органами и населением в вопросах борьбы с КВИ, казалось бы, должно только усиливаться. Сознательные граждане по такому пути и идут: пишут руководству области о нарушениях, которые происходят у них под боком, предлагают свои методы воздействия на тех, кто живет по своим правилам, как будто пандемии коронавируса не существует.

– Имеются сведения, что члены мониторинговых групп не регистрируют некоторые массовые празднества, не всем выписывают штрафы. Граждане сообщают мне о таких фактах. Если они подтвердятся, то члены таких групп будут уволены, а руководители госорганов ответят по всей строгости закона, – предупредил присутствующих на очередном заседании оперативного штаба аким ЗКО Гали Искалиев.

Глава региона дал поручение упорядочить работу санитарных постов в выходные дни. По его мнению, необходимость пересечения санпостов должна быть отражена на сайте stopcovid.kz, чтобы исключить коррупционные риски.

С начала ноября членами мониторинговых групп нарушения зафиксированы на 78 объектах, составлено 123 протокола по статье 425 КоАП РК на сумму более 7 млн тенге.

– Выявлено 49 фактов проведения массовых мероприятий, 37 фактов несоблюдения масочного режима, 25 случаев передвижения на личном автотранспорте после 23.00 часов, 11 нарушений режима работы, а также 1 случай отсутствия дезковрика и непроведения термометрии у сотрудников и персонала, – отчитался заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев в ходе недавнего брифинга, состоявшегося на площадке региональной службы коммуникаций.

На вопрос журналистов о том, почему штрафуют только владельцев ресторанов и кафе, а те, кто заказывает тои, остаются безнаказанными, включая гос­тей, представитель департамен­та ответил: сотрудниками санитарно-эпидемиологического контроля рассматриваются все материалы, поступившие от органов полиции.

– На гостей материалов пока не было, если поступят, конечно же, будем рассматривать и в рамках соответствующего законодательства принимать административные меры, – заверил он.

По словам спикера, мониторинговые группы должны проверять также соблюдение постановления главного санитарного врача относительно перевода основной части сотрудников частных компаний и бюджетных организаций на дистанционный режим работы.

– Если первая волна пандемии в регионе отличалась кластерным распространением КВИ в коллективах, то в октябре и ноябре текущего года наблюдаются единичные случаи заражения, – отметил спикер. – Несмотря на это, руководители должны ответственно подходить к выполнению всех предписаний постановления санврача. За нарушения преду­смотрена административная ответственность по статье 425 КоАП РК. На физических лиц будет налагаться штраф в размере 30 МРП, на долж­ностных – 230 МРП, или более 600 тысяч тенге.

По данным областного управления здравоохранения, по состоянию на 20 ноября в ЗКО зарегистрировано 7 643 случая, из них 3 744 – с выраженными симптомами COVID-19. Показатель заболеваемости составил 1 159. Темп прироста – 0,59. На лечении в 7 стационарах области находятся 129 человек.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в стране аким области запретил проведение праздничных и новогодних мероприятий.

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