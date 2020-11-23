​Тех ли наказываем?

Ни рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ни высокие штрафы не пугают сегодня желающих собраться большой душевной компанией за одним столом. В противовес этому день ото дня взаимодействие между уполномоченными органами и населением в вопросах борьбы с КВИ, казалось бы, должно только усиливаться. Сознательные граждане по такому пути и идут: пишут руководству области о нарушениях, которые происходят у них под боком, предлагают свои методы воздействия на тех, кто живет по своим правилам, как будто пандемии коронавируса не существует.

– Имеются сведения, что члены мониторинговых групп не регистрируют некоторые массовые празднества, не всем выписывают штрафы. Граждане сообщают мне о таких фактах. Если они подтвердятся, то члены таких групп будут уволены, а руководители госорганов ответят по всей строгости закона, – предупредил присутствующих на очередном заседании оперативного штаба аким ЗКО Гали Искалиев.

Глава региона дал поручение упорядочить работу санитарных постов в выходные дни. По его мнению, необходимость пересечения санпостов должна быть отражена на сайте stopcovid.kz, чтобы исключить коррупционные риски.

С начала ноября членами мониторинговых групп нарушения зафиксированы на 78 объектах, составлено 123 протокола по статье 425 КоАП РК на сумму более 7 млн тенге.

– Выявлено 49 фактов проведения массовых мероприятий, 37 фактов несоблюдения масочного режима, 25 случаев передвижения на личном автотранспорте после 23.00 часов, 11 нарушений режима работы, а также 1 случай отсутствия дезковрика и непроведения термометрии у сотрудников и персонала, – отчитался заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлыбек Мустаев в ходе недавнего брифинга, состоявшегося на площадке региональной службы коммуникаций.