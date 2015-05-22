Телевизор толщиной менее миллиметра представлен в Южной Корее

Технологии
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В Сеуле компания LG Display продемонстрировала новую разработку – 55-дюймовую OLED-панель толщиной всего 0,97 мм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал The Korea Times

Такая панель весит 1,9 кг и может легко крепиться к стене с помощью специальной магнитной подложки. Более того, новейший сверхтонкий телевизор не только легко крепится, но и гнется, за что на презентации получил название – "обои".

Новый продукт корейской компании заметно тоньше предыдущей разработки – 55-дюймовой панели толщиной 4,3 мм. OLED-панель состоит из светоизлучающих диодов и не требует подсветки, в отличие от ЖК-панели, поэтому ее толщина и получается гораздо меньше. Соответственно потребление энергии и вес модели тоже сократились.

Однако внутренней начинки у такого гаджета практически нет, чтобы использовать смарт-функции, необходимо подключить внешнее устройство.

Монитор был представлен в качестве доказательства, что в скором времени компания займется производством и выпуском таких телевизоров, а также уделит особое внимание развитию OLED-технологий. Когда телевизоры будут введены в серийное производство, в компании не говорят. Предполагается, что переход на "телеобои" может произойти через два года.

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