"Теперь работа ходит за людьми": как обстоят дела в Павлодарской области после январских событий

Начало успеха – единство, а продолжение – человекоцентричность

«Тем, кто не оглядывается назад, не заглянуть вперед», – говорил один политик и философ еще в XVIII веке. Спустя столетия мысль остается актуальной, а может, даже как никогда насущной.

Невозможно строить новую реальность, не усвоив уроки прошлого и не обратившись к ценностям предков. Так можно сформулировать лейтмотив пресс-конференции акима Павлодарской области, рассказавшего журналистам на площадке СЦК о выводах, сделанных после январских событий, и последовавшей за ними работе.

Первое, что сделали власти региона после случившегося, – объявили о создании новой программы действий и вовлекли в ее разработку широкую общественность.

Только за семь дней областным акиматом было получено около 2,5 тыс. предложений. Больше половины из них касались вопро­сов занятости и молодежи.

Они впоследствии и стали темами стратегических сессий, в которых участвовали жители региона.

– Участвовали и те, кто был на площади 5 января. Итогом всеобщего обсуждения стала программа действий на 2022 год. Это конкретные меры по конкретным проблемам и с конкретными целями: дать работу 5 тысячам нетрудоустроенных молодых людей, создать условия для активного досуга 12 тысячам школьников и другое. Всего 97 мер по 10 направлениям, – рассказал аким области Абылкаир Скаков, поделившись историями некогда безработных молодых людей, которые были трудоустроены или открыли собственный бизнес.

Постоянную и временную работу после запуска программы получили уже около шести тысяч жителей региона. Этому способствовали новые подходы к ее реализации.

Во-первых, руководство облас­ти перестроило работу центров занятости. Теперь их сотрудники тесно взаимодействуют с HR-службами предприятий и сами ездят по отдаленным селам и местам скопления людей. Как сказал Абылкаир Скаков, «теперь не только люди приходят за работой, но и работа ходит за людьми».

– Во-вторых, при 19 образовательных учреждениях открылись центры для молодежи. Это как ЦОН, только для молодых людей. Там их консультируют, помогают с документами, трудоустройством, там же обучают и организовывают стажировки. В-третьих, мы вплотную занялись выявлением семей в трудной жизненной ситуации. Активно работаем по «цифровой карте семьи», которую внедряет Минтруда. На сегодня помощь с оформлением документов и пособий получили 55 семей, психологическую помощь – 12 семей, а 39 человек из таких семей трудоустроены, – сообщил о новых подходах аким Павлодарской области.

Эти и другие результаты иллюстрируют первый вывод, сделанный после январских событий. И касается он силы совместно принятых решений. Программа, обсужденная и созданная вместе с жителями, работает на их благо.

Этот же тезис обращает и к традициям предков, созывавших по важным вопросам курултаи, советы биев и аксакалов. Незыб­лемость ценности единства подтверждают также регулярные встречи с жителями, которые во исполнение поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева­ теперь проходят в новом формате.

Благодаря выездам чиновников и массовому участию населения определенная часть вопросов стала решаться сразу же на местах. Как сообщил Абылкаир Скаков, из 536 обращений, прозвучавших на встречах в 97 селах, около 40% уже исполнено.

Совместно принятые решения – это решения, в центре которых всегда находятся человек и его комфорт. И такими должны быть любые меры местных исполнительных органов, особенно если они касаются здравоохранения и охраны детства.

В Павлодарской области сейчас проводят модернизацию работы поликлиник, в основу которой легли обращения жителей. Уже сейчас подобная человекоцент­ричность помогла сократить время дозвона в поликлинику в четыре раза и нагрузку на врачей – на 35%.

– Установили сестринские и цифровые посты, обучение прошли 385 работников сall-центров, регистратуры и так далее, – добавил аким. – Это только промежуточные результаты.

По охране детства в Павлодарской области принимают меры по разным направлениям, которых стало еще больше после объявления Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 2022 года Годом детей.

В рамках социальной поддержки власти региона в 1,8 раза увеличили финансирование организации горячего питания в детских садах и школах. Теперь более половины учащихся области охвачены этой мерой. Кроме того, с мая все школьники ездят бесплатно в общественном транспорте. Второе направление – реабилитация детей с особыми потребностями.

– В этой сфере не хватает инфраструктуры. Вопрос решаем, в том числе за счет зданий госорганов. В двух освобожденных помещениях сейчас идет капитальный ремонт, третье готовим для реконструкции. Это будут центр для детей с расстройством аутистического спектра, центр реабилитации и центр раннего вмешательства. Запланировали также реконструкцию и оснащение областного реабилитационного центра, – сообщил Абылкаир Скаков.

Еще два направления поддерж­ки детей – развитие спортивной инфраструктуры и стимулирование в стремлении к знаниям. В этом году в регионе строят семь крупных спортивных объектов, 13 мини-футбольных полей и 63 спортивные площадки. Продолжаются поощрение одаренных детей областной наградой «Тәуелсіздік ұланы», профессиональная ориентация школьников. Кроме того, в регио­не модернизируют библиотеки, развивают дебатное движение, для учащихся сделали бесплатным посещение музеев, организовали непрерывное обучение информационным технологиям.

– Таким образом, если подытожить все, что я сказал, одним предложением: мы стремимся к совместному принятию решений, в центре которых –человек и его комфорт. Мы вынесли уроки, продолжаем (я не говорю, что завершили) работу над ошибками и все вместе вносим вклад в изменения, происходящие в нашей стране. В день проведения референдума жители региона только подтвердили это, – подвел итоги своего отчета аким Павлодарской области.