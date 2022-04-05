Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной 4 апреля на страницах американского издания The National Interest, сообщает Kazpravda.kz.

«Сегодня Казахстан приступает к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов. При этом коррупция и непотизм должны стать нетерпимыми явлениями, что позволит предотвратить концентрацию политической власти и накопление богатства в руках немногих», – пишет Президент РК.

По его словам, реформам подвергнутся ключевые органы государственной власти – офис Президента, Парламент, местные администрации, судебная и правоохранительные системы.

«В Новом Казахстане предполагается сформировать иной баланс полномочий между различными ветвями власти и государственными органами. Страна перейдет от «суперпрезидентской» к «нормативно-президентской» форме правления», – подчеркнул Глава государства.

Особое значение при этом, отмечает Касым-Жомарт Токаев, придается формированию смешанной пропорционально-мажоритарной системы, внедрение которой призвано укрепить политическое многообразие в стране.

Президент РК напомнил, что сам добровольно отказывается от части имеющихся на сегодня полномочий, сократив число назначаемых им сенаторов с 15 до 10, половина из которых будет рекомендована Ассамблеей народа Казахстана для поддержки присутствия в Парламенте представителей различных этнических групп, населяющих Казахстан.

«Одним из ключевых моментов является и то, что конституционные изменения предоставят больше полномочий акимам районов, городов и сельских округов. Отныне они будут полностью подотчетны народу», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, 4 апреля в авторитетном американском издании The National Interest вышла статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана».

Статья «Турбулентность в Евразии не замедлит прогресс Казахстана» освещает актуальные вызовы, стоящие перед страной, и раскрывает логику предлагаемых Президентом РК масштабных реформ, заявленных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Основанный в 1985 году, журнал The National Interest издается научно-аналитическим Центром национальных интересов, который был основан 37-м Президентом США Ричардом Никсоном, и посвящен в основном вопросам политики и международных отношений. Среди регулярных авторов – известные американские политики и эксперты.