Токаев и Алиев провели переговоры

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил Токаев, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в Баку Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Азербайджана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Поблагодарив Ильхама Алиева за традиционное гостеприимство и организацию первого Саммита СПЕКА, Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира.

Пользуясь случаем, глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Это стало возможным благодаря Вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул президент.

Как отметил Токаев, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.

"Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", – сказал лидер Казахстана.

В свою очередь президент Азербайджана поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за участие в предстоящем Саммите СПЕКА.

"Мы хорошие друзья, братья, партнеры. За последние годы наглядно видна динамика контактов между нами в рамках официальных визитов, между членами правительств наших стран, между компаниями. Мы выходим на самый высокий уровень нашего взаимодействия за всю историю независимого развития наших стран. Это логично, это отражает дух и характер отношений между нашими народами", – отметил он.

Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить государственный визит в Азербайджан в следующем году.

В ходе встречи главы государств обсудили возможности активизации совместной работы по таким важным направлениям, как проведение волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспия, увеличение поставок казахстанской нефти по территории Азербайджана, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также реализация перспективных проектов в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии.

Особое внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между братскими народами. В ближайшее время будут организованы перекрестные Дни культуры Казахстана и Азербайджана.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Азербайджан #Алиев

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