Токаев: Казахстан считает санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивным

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«Некоторые российские СМИ и политические деятели критикуют Ваши высказывания на пресс-конференции в Берлине в ходе официального визита в Германию. Они утверждают, будто Казахстан отходит от сотрудничества с Россией, заигрывает с Западом. Что Вы можете сказать по поводу таких обвинений?» – задал вопрос журналист.

«Казахстан не является «антиРоссией», мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи.

Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации.

Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию.

Что касается торговли традиционными товарами, то она растет, и в прошлом году объем казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка «Иннопром», которую посетила представительная российская делегация во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями.

Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствиями для большинства человечества», – сказал президент Казахстана.