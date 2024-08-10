Токаев наградил лучших строителей Казахстана
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Глава государства подписал Указ о награждении работников строительной отрасли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в преддверии Дня строителя за плодотворный труд в сфере отечественного строительства, вклад в инфраструктурное развитие страны группа работников отрасли награждена государственными наградами.
Кавалерами ордена «Парасат» стали 4 человека и ордена «Құрмет» 36 работников строительства, 40 работников награждены орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени, медали «Ерен еңбегі үшін» удостоены 72 строителя.