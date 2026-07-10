Токаев провел телефонный разговор с Президентом США

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия

Коллаж: Акорда

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава нашего государства поздравил американского лидера с 250-летием независимости США, подчеркнув, что в течение сравнительно короткого исторического периода – трех поколений жизни людей – страна сумела стать могущественной глобальной державой.

Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса Администрации США, по своей сути созвучна реализуемой в нашей стране стратегии строительства Справедливого Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок». Поэтому он поддерживает эту политику Дональда Трампа.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия. Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику реализации важных соглашений, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года.

Глава государства подтвердил неизменность позиции Казахстана относительно недопустимости распространения ядерного оружия и обогащенного урана, важности сотрудничества с МАГАТЭ в целях укрепления режима международного контроля.

Кроме того, была высказана положительная оценка недавних встреч и переговоров в Акорде с сенатором Стивом Дэйнсом, специальным посланником Президента США Серджио Гором и другими высокопоставленными представителями Белого дома и американских деловых кругов. Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.

#Токаев #США #Трамп #Акорда #разговор

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