Токаев принял сенатора Конгресса США

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства в конце года примет участие в саммите G20

Фото: Акорда

В начале встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил сенатора Стива Дэйнса с 250-летием независимости США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Глава государства высоко оценил динамику развития многопланового сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами. Был подчеркнут устойчивый рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Президент отметил важность качественной реализации двусторонних соглашений, подписанных в ходе его визита в США в ноябре прошлого года.

В данном контексте Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в ходе своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами.

Глава государства также поблагодарил сенатора за его личный вклад в укрепление расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также за неизменную поддержку нашей страны в вопросе продвижения законодательной инициативы об отмене поправки Джексона-Вэника.

Стив Дэйнс передал Касым-Жомарту Токаеву теплые приветствия и слова признательности от Президента США Дональда Трампа за твердую приверженность Главы нашего государства укреплению казахско-американских отношений.

Сенатор поздравил Президента с успешной реализацией масштабных политических реформ, особо отметив принятие новой Конституции.

Стив Дэйнс выразил уверенность в том, что принципы и ценности, заложенные в Основном законе, станут прочным фундаментом для дальнейшей модернизации Казахстана как сильного и прогрессивного государства. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

#Токаев #США #Акорда #конгресс

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