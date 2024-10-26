Токаев направил поздравительную телеграмму федеральному президенту Австрии

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В своем поздравлении Президент отметил позитивную динамику сотрудничества между двумя странами, а также выразил уверенность в том, что совместными усилиями казахско-австрийское взаимодействие будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

Глава государства пожелал Александру Ван дер Беллену и народу Австрии благополучия и процветания.