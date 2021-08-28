Президент
Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура. Соответствующее постановление Глава государства подписал сегодня, 28 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов

В связи с гибелью людей в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области объявить 29 августа 2021 года общенациональный траур в Республике Казахстан.



Президент

Республики Казахстан К.Токаев



Нур-Султан, Акорда, 28 августа 2021 года

№ 210

«В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа», - написал Президент РК в своем аккаунте в Twitter.

Ранее сообщалось, что в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19:00 часов произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошли мощные взрывы. Жителей близлежащих сел эвакуировали. По последним данным, погибли 12 человек, 98 пострадали.





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