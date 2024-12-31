Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии

Глава государства подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году:
1) Социалхану Есболу – по номинации «Проза» за произведение «2026»;
2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Боз ұшқат»;
3) Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Апатай»;
4) Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации «Детская литература» за повесть «Рокет Ера. Синопсис».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 30 декабря 2024 года
№ 750