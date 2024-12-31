Токаев подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии

Указы и распоряжения,Литература
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Глава государства подписал указ о присуждении специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основании решения Комиссии по присуждению специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить специальную Президентскую литературную премию для молодых казахстанских писателей и поэтов в 2024 году:

1) Социалхану Есболу – по номинации «Проза» за произведение «2026»;

2) Алиманову Жанибеку Бакытовичу – по номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Боз ұшқат»;

3) Айтуар Алишер Жеңісұлы – по номинации «Драматургия» за драматическое произведение «Апатай»;

4) Сыздыкову Асету Жукеновичу – по номинации «Детская литература» за повесть «Рокет Ера. Синопсис».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда,  30 декабря 2024 года                                  

№ 750

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