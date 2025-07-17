Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.

Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.

Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.

Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.

Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.

Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.

Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.

Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.