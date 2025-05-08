Президент Касым-Жомарт Токаев наряду с главами иностранных государств, участвующих в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы, посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В пресс-службе Президента сообщили, что перед началом праздничного концерта Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Председателем КНР Си Цзиньпином.

В следующем месяце лидер Китая посетит с визитом Казахстан, напомнили в Акорде.