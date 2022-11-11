Токаев предложил вручить Высший орден Тюркского мира Эрдогану

На саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев предложил вручить Высший орден Тюркского мира президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает Kazpravda.kz.

"Наше единство крепнет с каждым днем. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность.

Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность", – заявил президент РК.