Токаев пригласил Лукашенко на ряд мероприятий

Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества. Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Данные мероприятия состоятся в Астане в конце мая.