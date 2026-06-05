Токаев прокомментировал подписанные им конституционные законы

Президент

Казахстан проводит масштабную работу во имя построения Справедливого Казахстана, в котором будет действовать принцип «Закон и Порядок» и будут созданы равные возможности для всех, заявил Президент

Фото: Акорда

«Поэтому мы уделяем приоритетное внимание обеспечению независимости судебной системы. Первого июля вступает в силу новая Конституция. Таким образом, Казахстан выходит на новый исторический рубеж своего развития», - сказал Касым-Жомарт Токаев на международном форуме «Административная юстиция и ее роль в обеспечении верховенства права».  

Он также упомянул о подписании 5 конституционных законов. Это законы «О Президенте Республики Казахстан», «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Қазақстан Халық Кеңесі», «О статусе столицы Республики Казахстан» и  «Об административно-территориальном устройстве».

«Это означает, что в соответствии с новой Конституцией система государственного управления будет коренным образом модернизирована на основе концепции «Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство». Данные правовые реформы придадут мощный импульс проводимым в стране социально-экономическим преобразованиям»,  - говорит Президент.  

Он выразил искреннюю признательность всем гражданам, принявшим участие в разработке Административного процедурно-процессуального кодекса и реализации его норм, и высказал уверенность, что в ходе сегодняшнего форума будут высказаны важные идеи и конструктивные предложения по укреплению института административной юстиции.

#президент #законы #Принципы

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