Токаев принял руководителей двух китайских компаний

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.

Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.

Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.

Президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы «Один пояс – Один путь».

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