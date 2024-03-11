Токаев провел переговоры с президентом Азербайджана

В резиденции «Загульба» состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева в узком формате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на выборах президента Азербайджанской Республики и с предстоящим проведением саммита СОР-29 в Баку в 2024 году.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-азербайджанского сотрудничества, которое развивается весьма динамично, наполняясь новым содержанием и совместными крупными проектами.

Президент Азербайджана подчеркнул укрепление братских связей с Казахстаном.

В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сферах цифровизации, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии.

Кроме того, были рассмотрены перспективы реализации прорывных инвестиционных проектов, которые станут новыми точками роста экономик Казахстана и Азербайджана.