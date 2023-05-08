Токаев совершит рабочий визит в Россию

8-9 мая глава государства совершит рабочий визит в Россию, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

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В Тверской области президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы подо Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ.