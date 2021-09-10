Президент
Токаев: "У Казахстана и Северной Македонии много возможностей для наращивания взаимодействия"
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Приветствуя Буяра Османи в нашей стране, Глава государства отметил, что его визит имеет важное значение с точки зрения придания дополнительного импульса сотрудничеству между двумя странами.

«У наших стран много возможностей для наращивания взаимодействия, в частности, в сферах торговли, инвестиций, гуманитарных связей. Поэтому следует использовать существующий потенциал для развития сотрудничества между нашими государствами. Мы также ожидаем тесного взаимодействия по линии международных организаций», – заявил Президент Казахстана.



Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара в коронавирусной больнице в городе Тетово, повлекшего значительные человеческие жертвы.



Особое внимание в ходе встречи Глава государства уделил развитию ситуации в Афганистане.

«Наша позиция в отношении Афганистана очевидна. Мы считаем, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный для него момент, необходимо оказывать помощь и поддержку этой стране. Мы надеемся, что новое временное правительство Афганистана будет инклюзивным, уважающим интересы всех этнических групп и общественно-политических сил. Мы также надеемся, что нынешнее правительство Афганистана будет соблюдать свои обязательства по защите прав человека, прав женщин и детей, а также предпримет практические действия для того, чтобы защитить международное сообщество от распространения терроризма, незаконного оборота наркотиков и других вызовов, которые несут серьезную угрозу для глобальной и региональной безопасности и стабильности. В то же время правительство Казахстана готово к установлению конструктивных деловых контактов с правительством Афганистана, в особенности в сферах торговли и гуманитарных связей, поскольку у нас имеются традиционные активные связи в этих областях», – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения безопасности казахстанцев, постоянно проживающих в Афганистане. Он рассказал Буяру Османи о принятых нашей страной мерах по возвращению граждан Казахстана и этнических казахов на родину, а также о содействии усилиям мирового сообщества по эвакуации сотрудников международных организаций, в том числе Миссии ООН по содействию Афганистану.



В свою очередь Буяр Османи выразил признательность Главе государства за возможность встречи, особо отметив символичность визита, проходящего в год 30-летия независимости двух стран.

«Я очень надеюсь, что мой визит в Казахстан откроет новую страницу в отношениях между нашими государствами. Мы решительно настроены на углубление и укрепление двусторонних отношений», – заявил македонский дипломат.

Участники встречи подчеркнули приоритетную роль ООН в консолидации международных подходов на афганском направлении.







Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Получивший ранение в январских беспорядках глава управления спорта Алматы уходит с поста
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері – Указ Президента
Когда достроят три крупные развязки в Алматы
Токаев поздравил работников культуры и искусства с профессиональным праздником
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 странах – список избирательных участков
Роман Скляр посетил Ашхабад с рабочим визитом
Молния убила ребенка в Актобе
Взрыв прогремел около роддома в Шымкенте
Алихан Смаилов встретился с главой "Росатома"
Токаев принял председателя Мажилиса
Стали известны подробности взрыва в Шымкенте
Функции водоснабжения и водообеспечения объединят в одном министерстве в Казахстане
Важность проведения республиканского референдума обсудила женская общественность столицы
Если оплатил утильсбор после 14 мая по старым ставкам – в Минэкологии дали разъяснения
Сенаторы обсудили вопросы развития сельскохозяйственного предпринимательства и кооперации
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
"Я не говорю "нет" – министр труда о снижении пенсионного возраста для казахстанок
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 мая
Вице-премьер встретился с многодетными матерями в Карагандинской области
"Самый ужасный и фальшивый полуфинал" – зрители призвали бойкотировать "Евровидение - 2022"
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана

Читайте также

Президент , Поручения , Мажилис
Токаев принял председателя Мажилиса
Президент , Культура
Токаев поздравил работников культуры и искусства с професси…
Президент , Указы и распоряжения , Общество , Культура
Ряду казахстанцев присвоено звание "Қазақстанның еңбек сіңі…
Президент , Поручения , Экономика
Токаеву доложили о борьбе с финпирамидами и выводом капитал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]