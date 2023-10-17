Токаев встретился с главой совета директоров компании SINOPEC

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках официального визита в КНР Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем совета директоров компании SINOPEC Ма Юншэнем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтегазохимической сфере и энергетике.  

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ярким примером устойчивого сотрудничества Казахстана с SINOPEC является вхождение компании в качестве полноправного партнера в проект по производству полиэтилена. Подобного масштабного нефтегазохимического проекта мирового уровня Казахстан еще не реализовывал. Общая сумма проекта составит 7,7  млрд долларов.

"Мы высоко ценим вклад компании в развитие двусторонних отношений Казахстана и Китая, а также нефтегазовой отрасли нашей страны. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Вашей компанией. Считаем Вашу компанию стратегическим партнером Казахстана", – сказал глава государства.

В свою очередь Ма Юншэн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о намерении компании начать строительство завода во втором полугодии 2024 года. Он также поделился планами по реализации еще одного стратегического проекта – строительства комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата на базе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

"Мы хотим внести свой вклад в развитие этого проекта. Мы уделяем огромное значение и придаем большую важность этому проекту", – отметил Ма Юншэн.

Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в области геологического изучения недр и недропользования, в том числе применение новейших технологий в этой отрасли.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #компания #Sinopec

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