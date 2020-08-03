Токаев выразил соболезнования родным и близким Салтанат Рахимбековой

В связи с кончиной известного общественного деятеля, эколога, доктора экономических наук Салтанат Темиркулкызы Рахимбековой, Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования ее супругу – председателю правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр" Толеутаю Рахимбекову, родным и близким покойной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Салтанат Темиркулкызы на протяжении долгих лет плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды, вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, развитие "зеленой" экономики. Будучи сопредседателем Союза женщин-предпринимателей Казахстана, президентом Гражданского альянса страны, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Ранее Президент РК заявил, что смертность от коронавируса и пневмонии в Казахстане остается высокой.
"Салтанат Темиркулкызы на протяжении долгих лет плодотворно работала в сфере охраны окружающей среды, вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, развитие "зеленой" экономики. Будучи сопредседателем Союза женщин-предпринимателей Казахстана, президентом Гражданского альянса страны, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Ранее Президент РК заявил, что смертность от коронавируса и пневмонии в Казахстане остается высокой.