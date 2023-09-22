Торговую повестку ЕАЭС обсудили в правительстве Казахстана

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин встретился с членом коллегии, министром по торговле ЕЭК Андреем Слепневым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов торговой повестки ЕАЭС, подробно остановились на отдельных пунктах Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Также обговорили ход переговоров с Ираном по соглашению о зоне свободной торговли, вопросы развития электронной торговли в периметре стран Евразийского союза и другие.