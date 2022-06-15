Торжественное собрание состоялось в Медицинском центре Управления Делами Президента Республики Казахстан

Сегодня в Медицинском центре Управления Делами Президента Республики Казахстан состоялось торжественное собрание, посвященное «Дню медицинского работника». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель управляющего делами Президента РК Маржан Акимжанова, руководитель Медицинского центра УДП РК Сауле Кисикова, сотрудники республиканских национальных центров, а также сотрудники Управления здравоохранения города Нур-Султан и подведомственных учреждений.

На мероприятии Маржан Акимжанова поздравила врачей с праздником и пожелала им удачи. Сауле Кисикова поблагодарила всех врачей за бескорыстный труд и верность профессии.

На торжественной мероприятии врачи, работающие в сфере здравоохранения были награждены наградами «Еңбек ардагері», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «Құрмет грамотасы», "Құрмет грамоталары" и Благодарственными письмами Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в работе!