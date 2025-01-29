Торжество танца: известные артисты балета выступят в Астане

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Шедевры Михаила Фокина и Иржи Килиана представят в театре «Астана Опера» 

Фото: пресс-служба театра

Яркий вечер балета состоится 1 и 2 февраля на сцене Большого зала «Астана Опера», сообщает Kazpravda.kz

По информации пресс-службы театра, автор проекта - художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера», народная артистка России Алтынай Асылмуратова - включила в программу шедевры классической и современной хореографии

Это создаст уникальный контраст двух эпох и погрузит зрителей в многогранный мир балетного искусства. За дирижерским пультом – Элмар Бурибаев. 

Так, в первом отделении вечера публику ждет одноактный балет «Шопениана», созданный знаменитым хореографом Михаилом Фокиным на музыку Фредерика Шопена. Как известно, в этом балете нет сюжета, артисты словно парят в мелодичных потоках музыки, раскрывая красоту человеческих чувств. 

Зрители увидят плавные линии и гармонию движений заслуженного деятеля Казахстана Мадины Унербаевой и Рустама Чахалова, Шугылы Адепхан и заслуженного деятеля Казахстана Еркина Рахматуллаева.

Артисты в очередной раз подтвердят, что «Шопениана» - это воплощение хореографической поэзии, которая всегда находит отклик в сердцах зрителей. 

Во втором отделении на сцене представят произведения одного из самых прославленных хореографов современности – Иржи Килиана. Работы чешского балетмейстера славятся глубокой философией, необычными решениями и тонким чувством юмора. Чтобы получить его балет в репертуар, труппа должна обладать настоящим мастерством.  

«Маленькая смерть» на музыку В.А. Моцарта входит в знаменитую «черно-белую» серию балетов хореографа. Это эмоциональное произведение, исследующее тему жизни и смерти, любви и уязвимости.

Динамичная хореография, воплощенная в дуэтах и ансамблях, демонстрирует сложные человеческие чувства через движения, которые завораживают своей необычностью. Стиль И. Килиана особый, фирменный, далеко вышедший за рамки классического «канона». 

Впервые в этом спектакле выйдет на сцену артист балета Жаксылык Саукымбеков, в дуэте с ним выступит заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. К ним присоединятся заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан, Мадина Унербаева, а также Арман Уразов, Олжас Тарланов, Серик Накыспеков, Галымжан Нурмухамет, Диас Курмангазы, Ислам Кайпбай, Амир Хван, Шугыла Адепхан, Анастасия Заклинская, Молдир Шакимова, София Адильханова, Аделина Тулепова, Камила Орманова. Также в этом балете состоится еще один яркий дебют у Лимары Айдаровой.   

Контрастом к «Маленькой смерти» станет балет «Шесть танцев», также поставленный на музыку В.А. Моцарта.

В этой постановке Иржи Килиан обращается к легкому и игривому стилю, создавая комические ситуации и подчеркивая иронию барочной эпохи. Зрители смогут насладиться виртуозностью и остроумием, которыми насыщена каждая сцена этого балета.

А исполнят его заслуженный деятель Казахстана Анель Рустемова, Анастасия Заклинская, Аделина Тулепова, Назира Заетова, Лимара Айдарова, Камила Орманова, Мадина  Кужамжарова, заслуженный деятель Казахстана Бактияр Адамжан,  Олжас Тарланов, Нима Токов, Александр Корнилов и Айбар Токтар. 

#Астана #театр #балет #артисты #Астана Опера

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