Трамп потребовал закрыть USAID за «коррупцию»

С приходом к власти он приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

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Президент США Дональд Трамп в пятницу потребовал закрыть американское гуманитарное агентство USAID. Согласно планам администрации президента, из 10 тысяч сотрудников USAID работать на агентство останутся чуть больше 600.

Трамп обвинил агентство в коррупции, но не привел каких-либо конкретных доказательств коррупции в USAID.

«[Новости о] USAID бесят левых радикалов, но что они могут сделать, если деньги тратились настолько необъяснимо, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Такой коррупции мы давно не видели. Закрыть его!».

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

Работа USAID и программы иностранной помощи уже приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.