Более 20 тонн контрабандных сигарет, ввезенных через порт «Курык», конфисковано в пользу государства.

Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области завершили досудебное расследование в отношении иностранного гражданина, использовавшего подложные документы для незаконного ввоза на территорию Республики Казах-стан 22 тонн табачных изделий. Как сообщают специалисты, нарушитель пытался осуществить задуманное, прибегнув к применению схемы так называемого лжетранзита.

– Злоумышленник двигался по заранее разработанному преступному плану: пытался перевезти груз, фиктивно заявленный по транзитному маршруту из Азербайджана в Афганистан по территории Казахстана – из морского порта «Курык» Мангистауской области до Жамбылской области. При незаконной выгрузке сигарет в Алматинской области он был задержан с поличным, – сообщили в территориальном департаменте.

Приговором суда незаконно ввезенный контрабандный груз обращен в доход государства.