Требования к школьной форме планируют изменить в Казахстане

Министерство образования и науки РК разработало поправки в Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Документ размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июня.

"Цель Требований – обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении обязательной школьной формы, формирование позитивного отношения родителей к школьной форме, повышение ответственности руководства учебных заведений и советов (совет школы, попечительский совет, родительский комитет) в соблюдении светского характера обучения", – говорится в документе.

Согласно поправкам, школьная форма делится на повседневную, парадную и спортивную, при этом включение элементов одежды религиозной принадлежности не допускается, так как она должна соответствовать светскому характеру обучения.

Фасон и цвет выдерживаются в классическом стиле с допущением смешения не более трех цветов (без вызывающих и ярких тонов).

Школьная форма для девочек должна будет включать: пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног.

Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.

"Органы управления образованием области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей. Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы", – указано в поправках.