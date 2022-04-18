Системным изучением плодородия почв в Казахстане занимается коллектив созданного в 2003 году РГУ «Респуб­ликанский научно-методический центр агрохимической службы» Министерства сельского хозяйства РК. На первых порах госучреждение, базирующееся в поселке Научном Шортандинского района Акмолинской области, занималось изучением лишь части земель республики.

Ученые утверждают: в целом земледелие ведется с постоянным отрицательным балансом элементов питания, что негативно отражается на урожайнос­ти, а значит, и эффективности аграрной отрасли.

Пашне нужен рачительный хозяин, ведь состояние ее плодородия напрямую зависит от объемов применения минеральных и органических удобрений, а также удельного веса площадей, занятых многолетними травами. По этим ключевым позициям положение в стране еще весьма далеко от желаемого.

Для страны, где сельское хозяйство – драйвер всей экономики, земля является главным средством производства. Но каково в настоящее время ее «самочувствие»? К сожалению, ответ на этот вопрос неутешителен: начавшая­ся с конца 80-х – начала 90-х годов деградация почв продолжается. Об этом говорят не только люди с активной граж­данской позицией, но и ученые-почвоведы. Потребительское отношение к земле, нещадная ее эксплуатация с целью извлечения быст­рой и максимальной выгоды не изжиты.

Землю, воспетую человеком в его бесчисленных творениях, следует воспринимать как нечто живое, тонко чувствующее отношение к себе.

С 2015 года этот охват расширился, теперь в фокусе внимания шортандинских почвоведов все без исключения сельхозугодья страны, обрабатываемые и используемые в земледелии. Ежегодно исследуется около 3,8 млн гектаров. Правда, цифра эта может меняться.

В том же 2015 году были утверждены два правила – «рационального использования земель сельскохозяйственного назначения» и «проведения агрохимического обследования почв». Согласно этим регламентирую­щим документам закреплена цикличность исследований: на орошаемых пашнях они проводятся через каждые пять лет, на богаре – через семь.

Центр имеет четыре региональных филиала: юго-восточный – в Талдыкоргане, южный – в Шымкенте, северо-восточный – в Павлодаре и северо-западный – в Костанае. Летний сезон для ученых и рядовых сотрудников агрохимической службы связан с работой в поле. Выезды уже начались, отбор почвенных проб будет произведен во всех регионах.

Важно подчеркнуть: все пробы проходят обработку и глубокое всестороннее изучение на базе центра, оснащенного современным лабораторным оборудованием. Кстати, в центральном офисе ГУ трудится около 100 специалис­тов, большая часть из которых занята наукой.

Результатом их исследований становятся подготовленные очерки-рекомендации, в которых дана информация по состоянию почв в каждом конкретном регионе страны. Есть в этих документах таблицы с указанием сведений, в том числе отрицательных, по обязательному содержанию полезных веществ в почве. Важно отметить, что к весне, накануне посевной эти очерки-рекомендации рассылаются сельхозпроизводителям и призваны помочь им в практической деятельности. Таким образом, наука не остается в стороне от текущих агротехнических мероприятий, ее слово звучит, и те, кто к нему прислушиваются, оказываются в выигрыше.

Автору этих строк в поселке Научном довелось встретиться и побеседовать с группой ученых Республиканского научно-методического центра агрохимической службы в лице и. о. руководителя Елены Васильевой, заведующего отделом научно-методического обеспечения агрохимических исследований Александра Быкова и главы отдела массовых анализов Натальи Штефановой.

Как сообщила Елена Васильева, рассказывая о том, что на сегодняшний день представляет собой пахотный клин республики, до 1990 года площадь обрабатывае­мой пашни в стране составляла 36 млн га. В связи с распадом союзного государства, банкротством бывших советских колхозов и совхозов эта площадь значительно сократилась. Создаваемые на их месте небольшие фермерские хозяйства предпочитали работать только с землями, способными дать хороший урожай, то есть обладающими высоким бонитетом. Однако с годами положение стало меняться, и сегодня залежные, то есть неиспользуемые долгие годы участки земли, вовлекаются в аграрный оборот.

На сегодня общая площадь обрабатываемой в Казахстане земли, включая поливные массивы и богару, составляет около 26 млн га. Из них орошаемыми являются 1 млн 780 тыс. га, все остальное – богара. Таким образом, орошае­мый клин страны невелик, и перед аграриями стоит задача увеличить этот показатель.

По словам вступившего в разговор заведующего отделом научно-методического обеспечения агрохимических исследований РГУ Александра Быкова, плодородие сельскохозяйственных угодий во всем мире оценивается по содержанию гумуса. Если этот показатель свыше 4%, то земля считается плодородной. В Казахстане самые богатые пашни со слоем гумуса в 4,5% находятся в Северо-Казахстанской области. Наиболее приближена к данному показателю и Костанайская область, где его содержание 3,4%.

Если оперировать усредненными цифрами, то в Восточном Казахстане показатель гумусного содержания в почвах 3,0%, на западе страны – 3,3%, в Цент­ральном Казахстане – 2,3%, на юге республики – 1,7%.

При этом, как подчеркнул Александр Быков, целинный, то есть исходный уровень гумуса, прежде составлял в северных областях 6,5%. Снижение на сегодня дос­тигает 35–40%. Немногим эта цифра – 30–35% – уступает и показателям южных областей, что свидетельствует о степени деградации плодородия.

Однако южанам, по словам руководителя отраслевого отдела, удалось замедлить и даже приостановить этот процесс. Они интенсивно вносят удобрения и за счет этого получают урожаи. Правда, до достижения уровня естественного плодородия еще далеко, но есть положительные сдвиги. В среднем по республике в сфере АПК гумусный слой почвы составляет 3,4%, что по пятибалль­ной шкале можно оценить как «удовлетворительно».

– Параметров же, по которым центр дает оценку состояния почв, насчитывается десять, – пояснила заведующая отделом массовых анализов Наталья Штефанова. – Они включают содержание в почвах таких веществ, как гумус, азот, фосфор, калий, сера, цинк, кобальт, марганец, медь и показатель кислотности (PH). Каждая из названных позиций, находясь в составе минеральных удобрений, играет свою роль в развитии растений. Например, фосфор отвечает за кущение, в том числе зернового колоса, и в конечном итоге – за качество хлеба. Азот в течение всего вегетативного периода способствует росту и развитию посевов пшеницы, улучшению качества клейковины. Благодаря калию укрепляется стебель, он избавляется от ломкости, становится более устойчивым к полеганию.

– Какова ситуация с внесением минеральных удобрений? – поинтересовался я.

По информации Александра Быкова, в 2021 году аграриями страны было внесено в почву 620 тыс. тонн минеральных удоб­рений. Нынче эта цифра обещает увеличиться до 670. Но с учетом имеющихся площадей она составит всего 23–24% от необходимого объема, что мало. Ведь необходимо вносить ежегодно не менее 2,5 млн тонн минеральных удобрений. Кроме того, по норме, чтобы каждый гектар пашни в полной мере восстанавливался после предыдущего сезона, его надо ежегодно обогащать тонной органики.

Простая арифметика: на каждый из имеющихся в обороте 26 млн га нужно затратить по тонне, то есть всего 26 млн тонн. На самом деле пашня получает органики критически мало. Снижение ее содержания в сравнении с исходным уровнем составляет 40–45%.

Как показывают ежегодные исследования центра, в настоя­щее время фосфора в одном килограмме земли при норме в 30 граммов едва ли содержится половина. В целом отмечается снижение содержания фосфора от исходного на 31,1%, азота при норме в 60 граммов содержится всего 41,8 грамма.

Наиболее благополучна ситуа­ция с калием: свыше 92% площади с высоким содержанием этого элемента – 503 грамма при норме 550 на один килограмм. Во многом недостаток минеральных веществ в почве объясняется дороговизной соответствующих удобрений. К примеру, в один гектар пашни требуется вносить ежегодно 44–60 кило фосфора. При этом каждый килограмм этого вещества стоит 200 тенге.

В сельском хозяйстве республики был счастливый период, когда в каждом районе действовал филиал такой мощной структуры, как «Сельхозхимия». Она имела свой парк техники и занималась улучшением плодородия земли, что включало внесение минеральных, органических удобрений и гербицидов. Кроме того, организация занималась проблемами орошения, оздоровлением солонцовых участков. Причем все эти мероприятия осуществлялись за счет государства, а значит, бесплатно для хозяйств. По имею­щимся сведениям, в 1989 году в Казахстане ежегодно вносилось в почву до 1 млн 100 тыс. тонн минеральных удобрений. Сегодня казахстанские фермеры и рады бы были внести удобрения, да их нет, слишком дорого.

Как можно заключить из результатов исследований шортандинских ученых, в северных регионах республики в почве не хватает фосфора и азота. Такая же картина наблюдается в центре страны, только азота там требуется еще больше.

В южных областях также нужен азот. На западе к нему необходимо добавить еще и фосфор. Остро нуждается в этих двух компонентах почва Восточного Казахстана. Наиболее бережное отношение к земле у северян и южан.

– Исходя из всего сказанного, ответ на главный вопрос – что делать нашим аграриям в этой ситуации? – очевиден, – подчерк­нул заведующий отделом научно-методического обеспечения агрохимических исследований РГУ «Республиканский научно-методический центр агрохимической службы» Минис­терства сельского хозяйства РК Александр Быков. – Необходимо заниматься внесением удобрений.

Наконец, есть еще один путь, позволяющий остановить деградацию почв и запустить обратный процесс, – это засевать обедневшие участки многолетней травой. Она повышает содержание гумуса, улучшает структурирование почвы, ее водопроницаемость и воздушный режим. Кроме того, в областях необходимо принять программы по сохранению почв с учетом передового опыта землепользователей, достижений зональной аграрной науки. Профильным ведомствам необходимо усилить контроль над соблюдением «Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения».

Как известно, в природе сущест­вует принцип возвратности, когда ты должен отдать земле столько же, сколько у нее взял. Этот принцип действует и поныне.